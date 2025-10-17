ETV Bharat / business

शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत, निफ्टी 25,600 के नीचे फिसला

भारतीय बाजार शुक्रवार को हल्की गिरावट के साथ खुले; बैंकिंग, आईटी शेयरों में कमजोरी, जबकि रिलायंस, एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में बढ़त दिखी.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 9:33 AM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. वैश्विक संकेतों की सुस्ती और तकनीकी शेयरों में बिकवाली के चलते NSE Nifty 50 इंडेक्स 27 अंक या 0.11% गिरकर 25,558 पर, जबकि BSE Sensex 77 अंक या 0.09% की गिरावट के साथ 83,392 पर खुला.

बैंकिंग और मिडकैप शेयरों में भी कमजोरी

  • Bank Nifty ने 97 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ 57,325 पर कारोबार शुरू किया.
  • Nifty Midcap 100 19 अंक या 0.03% गिरकर 59,223 पर खुला.

Geojit Investments के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वी. के. विजयकुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कहा, "बाजार तकनीकी रूप से मजबूत और लचीलापन दिखा रहा है. प्रमुख शेयरों की प्राइस एक्शन से शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिल रहे हैं. सिस्टम में अभी भी बड़े शॉर्ट पोजिशन मौजूद हैं, और बाजार की मजबूती 'बियर्स' को पीछे धकेल सकती है. अगर HDFC और ICICI जैसे बैंकिंग दिग्गजों के अच्छे नतीजे आते हैं, तो इससे बुनियादी समर्थन मिलेगा. साथ ही RIL (रिलायंस इंडस्ट्रीज) अगर रैली में शामिल होता है, तो बाजार की तेजी और लंबी चल सकती है. आने वाली दिवाली की 'मुहूर्त ट्रेडिंग' और त्योहारों का उत्साह भी बुलिश मूड को बढ़ा सकता है."

शुरुआती कारोबार में टॉप गेनर्स और लॉसर्स
Nifty 50 में शुरुआती कारोबार में जो शेयर सबसे ज्यादा बढ़त में रहे, उनमें शामिल हैं:

  • एशियन पेंट्स
  • मैक्स हेल्थ
  • नेस्ले इंडिया
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज
  • अपोलो हॉस्पिटल्स

वहीं, सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर रहे

  • विप्रो
  • एचसीएल टेक्नोलॉजीज
  • एटरनल (Zomato)
  • टेक महिंद्रा
  • इन्फोसिस

गुरुवार के प्रमुख शेयर

  • गुरुवार को जिन शेयरों में जोरदार हलचल देखी गई, उनमें शामिल थे:
  • रिलायंस इंडस्ट्रीज
  • एशियन पेंट्स
  • भारती एयरटेल
  • नेस्ले इंडिया
  • आईटीसी

खबर अपडेट हो रही है...

Last Updated : October 17, 2025 at 9:48 AM IST

TAGGED:

MARKET UPDATE TODAY 17TH OCTOBER
BSE NSE SENSEX NIFTY
STOCK MARKET UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.