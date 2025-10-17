ETV Bharat / business

शेयर बाजार में हल्की गिरावट के साथ शुरुआत, निफ्टी 25,600 के नीचे फिसला

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. वैश्विक संकेतों की सुस्ती और तकनीकी शेयरों में बिकवाली के चलते NSE Nifty 50 इंडेक्स 27 अंक या 0.11% गिरकर 25,558 पर, जबकि BSE Sensex 77 अंक या 0.09% की गिरावट के साथ 83,392 पर खुला.

बैंकिंग और मिडकैप शेयरों में भी कमजोरी

Bank Nifty ने 97 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ 57,325 पर कारोबार शुरू किया.

Nifty Midcap 100 19 अंक या 0.03% गिरकर 59,223 पर खुला.

Geojit Investments के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वी. के. विजयकुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कहा, "बाजार तकनीकी रूप से मजबूत और लचीलापन दिखा रहा है. प्रमुख शेयरों की प्राइस एक्शन से शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिल रहे हैं. सिस्टम में अभी भी बड़े शॉर्ट पोजिशन मौजूद हैं, और बाजार की मजबूती 'बियर्स' को पीछे धकेल सकती है. अगर HDFC और ICICI जैसे बैंकिंग दिग्गजों के अच्छे नतीजे आते हैं, तो इससे बुनियादी समर्थन मिलेगा. साथ ही RIL (रिलायंस इंडस्ट्रीज) अगर रैली में शामिल होता है, तो बाजार की तेजी और लंबी चल सकती है. आने वाली दिवाली की 'मुहूर्त ट्रेडिंग' और त्योहारों का उत्साह भी बुलिश मूड को बढ़ा सकता है."