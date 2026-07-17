आईटी और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी, वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला
आईटी और ऑटो शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 363 अंक सुधरा, लेकिन कमजोर वैश्विक संकेतों और फार्मा की गिरावट से बाजार सीमित दायरे में रहा.
Published : July 17, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर और निराशाजनक संकेतों के बावजूद आज भारतीय घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को सुबह के सत्र में मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. शुरुआती कारोबार में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आई भारी लिवाली ने बाजार को सहारा दिया. इसके चलते दोनों प्रमुख सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में करीब आधा फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.
बाजार का ताजा हाल
सुबह के शुरुआती कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 363 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,550 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 100 अंक या 0.43 प्रतिशत की तेजी दर्ज करते हुए 24,176 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. बाजार में इस तेजी से निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है.
इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो आज सुबह आईटी शेयरों ने बाजार की बढ़त की कमान संभाली. निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 2 प्रतिशत की भारी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. आईटी के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 0.83 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.42 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.
दूसरी ओर, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला, जिससे वे बाजार के सबसे बड़े लैकर्ड्स (पिछड़ने वाले) बनकर उभरे. निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स भी करीब 1 फीसदी टूट गया. निफ्टी के टॉप लूजर्स में मुख्य रूप से विप्रो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सिप्ला, एटरनल, नेस्ले इंडिया, मैक्स हेल्थकेयर, सन फार्मा, आईटीसी, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर शामिल रहे.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
बाजार विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार के फिलहाल एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में लगातार आ रही कमजोरी, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली और कमजोर वैश्विक माहौल बाजार की धारणा पर दबाव बना रहे हैं. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की मजबूत और लगातार खरीदारी के साथ-साथ निफ्टी को 24,000 से 24,100 के स्तर पर मजबूत तकनीकी सपोर्ट हासिल है, जिससे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है.
क्रूड ऑयल 85.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी फ्रंट पर, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 85.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 1.60 प्रतिशत बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.
वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट
एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां आज भारी गिरावट का माहौल है. जापान का निक्केई सूचकांक 4 प्रतिशत से अधिक टूट गया, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. इससे पहले अमेरिकी बाजार भी कल रात गिरावट के साथ बंद हुए थे, जहां एसएंडपी 500 में 0.51 प्रतिशत और नैस्डैक में 1.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.
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