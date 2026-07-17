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आईटी और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी, वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर और निराशाजनक संकेतों के बावजूद आज भारतीय घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को सुबह के सत्र में मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. शुरुआती कारोबार में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आई भारी लिवाली ने बाजार को सहारा दिया. इसके चलते दोनों प्रमुख सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में करीब आधा फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

बाजार का ताजा हाल

सुबह के शुरुआती कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 363 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,550 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 100 अंक या 0.43 प्रतिशत की तेजी दर्ज करते हुए 24,176 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. बाजार में इस तेजी से निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो आज सुबह आईटी शेयरों ने बाजार की बढ़त की कमान संभाली. निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 2 प्रतिशत की भारी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. आईटी के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 0.83 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.42 प्रतिशत की बढ़त देखी गई. इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.

दूसरी ओर, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला, जिससे वे बाजार के सबसे बड़े लैकर्ड्स (पिछड़ने वाले) बनकर उभरे. निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स भी करीब 1 फीसदी टूट गया. निफ्टी के टॉप लूजर्स में मुख्य रूप से विप्रो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, सिप्ला, एटरनल, नेस्ले इंडिया, मैक्स हेल्थकेयर, सन फार्मा, आईटीसी, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर शामिल रहे.