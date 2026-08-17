क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल से टूटा बाजार, सेंसेक्स 100 अंक नीचे खुला
क्रूड ऑयल $89 पर पहुंचने और यूएस-ईरान तनाव से घरेलू शेयर बाजार फिसला; सेंसेक्स 100 अंक और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ खुला.
Published : August 17, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. इस अनिश्चितता का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है. सोमवार को घरेलू इक्विटी बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे बाजार में सुस्ती देखी गई.
शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक 22.55 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,343.45 पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 100 से अधिक अंक या 0.15 प्रतिशत टूटकर 77,892.92 के स्तर पर खुला. बड़े बैंकिंग शेयरों और आईटी दिग्गजों में कमजोरी ने बाजार पर दबाव बढ़ाया.
सेक्टोरल इंडेक्स का हाल
बाजार में चौतरफा बिकवाली का असर सेक्टर्स पर भी दिखा. शुरुआती कारोबार में 'निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज' सबसे ज्यादा 0.98 प्रतिशत टूट गया. इसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी में भी 0.9 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. रियलिटी, सीमेंट, आईटी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी कमजोरी देखी गई. हालांकि, विपरीत परिस्थितियों में भी निफ्टी केमिकल्स 0.48 प्रतिशत और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि जब तक भू-राजनीतिक मोर्चे पर कोई बड़ा सुधार नहीं होता, तब तक निफ्टी 24,000 से 24,600 के दायरे में ही घूमता रहेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 89 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. तत्काल शांति वार्ता में कोई प्रगति न होने के कारण यह बाजार की किसी भी बड़ी बढ़त को रोकने का काम करेगा.
तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,329 से 24,240 का क्षेत्र एक मजबूत सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है, जिसने पिछले सप्ताह भी बाजार को और गिरने से बचाया था. यदि बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उसे 24,540 से 24,666 के स्तर पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है. यदि निफ्टी 24,170 के स्तर से नीचे फिसलता है, तो यह 23,575 तक नीचे जा सकता है. विश्लेषकों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे निफ्टी 50 से आगे बढ़कर मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में स्टॉक-विशिष्ट अवसरों पर ध्यान दें, जहां पहली तिमाही के मजबूत नतीजों के कारण तेजी की उम्मीद बनी हुई है.
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