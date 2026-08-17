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क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल से टूटा बाजार, सेंसेक्स 100 अंक नीचे खुला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं. इस अनिश्चितता का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है. सोमवार को घरेलू इक्विटी बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे बाजार में सुस्ती देखी गई. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक 22.55 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,343.45 पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 100 से अधिक अंक या 0.15 प्रतिशत टूटकर 77,892.92 के स्तर पर खुला. बड़े बैंकिंग शेयरों और आईटी दिग्गजों में कमजोरी ने बाजार पर दबाव बढ़ाया. सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

बाजार में चौतरफा बिकवाली का असर सेक्टर्स पर भी दिखा. शुरुआती कारोबार में 'निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज' सबसे ज्यादा 0.98 प्रतिशत टूट गया. इसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी में भी 0.9 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. रियलिटी, सीमेंट, आईटी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी कमजोरी देखी गई. हालांकि, विपरीत परिस्थितियों में भी निफ्टी केमिकल्स 0.48 प्रतिशत और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.