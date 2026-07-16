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खुलते ही शेयर बाजार में आई तेजी; सेंसेक्स 185 अंक उछला, निफ्टी भी मजबूत

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में शानदार रौनक देखने को मिली. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के शेयरों में चौतरफा खरीदारी के दम पर देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में मजबूती दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया. बाजार का ताजा हाल

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला संवेदनशील सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती सत्र में 185.77 अंक की बढ़त के साथ 77,400.40 अंक के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और वह 42.15 अंक की मजबूती के साथ 24,132.60 अंक पर कारोबार करता देखा गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को भी बाजार में तेजी रही थी, जहां सेंसेक्स 130.49 अंक और निफ्टी 26.45 अंक चढ़कर बंद हुए थे. इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

सेंसेक्स की शीर्ष 30 कंपनियों में से आज आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया. मुनाफे में रहने वाले प्रमुख शेयरों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस शामिल रहे. दूसरी ओर, मुनाफावसूली के कारण कुछ बड़े शेयरों पर दबाव भी देखा गया. इनमें आईटीसी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.