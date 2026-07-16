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खुलते ही शेयर बाजार में आई तेजी; सेंसेक्स 185 अंक उछला, निफ्टी भी मजबूत

आईटी शेयरों की मजबूत खरीदारी से सेंसेक्स 185 अंक और निफ्टी 42 अंक चढ़कर शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर खुले.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में शानदार रौनक देखने को मिली. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के शेयरों में चौतरफा खरीदारी के दम पर देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में मजबूती दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया.

बाजार का ताजा हाल
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों वाला संवेदनशील सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती सत्र में 185.77 अंक की बढ़त के साथ 77,400.40 अंक के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और वह 42.15 अंक की मजबूती के साथ 24,132.60 अंक पर कारोबार करता देखा गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी बुधवार को भी बाजार में तेजी रही थी, जहां सेंसेक्स 130.49 अंक और निफ्टी 26.45 अंक चढ़कर बंद हुए थे.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
सेंसेक्स की शीर्ष 30 कंपनियों में से आज आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया. मुनाफे में रहने वाले प्रमुख शेयरों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस शामिल रहे. दूसरी ओर, मुनाफावसूली के कारण कुछ बड़े शेयरों पर दबाव भी देखा गया. इनमें आईटीसी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का मिला-जुला रुख
अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे, जिसका फायदा भारतीय बाजारों को मिला. हालांकि, एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला और कुछ हद तक बेहद उतार-चढ़ाव वाला रुख देखने को मिल रहा है. जहां दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6.31 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ क्रैश होता दिखा, वहीं जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट भी नुकसान में कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स बढ़त बनाए हुए है.

क्रूड ऑयल और एफआईआई के आंकड़े
वैश्विक तेल बाजार से भारत के लिए अच्छे संकेत हैं. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे कच्चे तेल के आयात बिल में राहत की उम्मीद है. वहीं, बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं. बुधवार को उन्होंने बाजार में 735.83 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी. विशेषज्ञों का मानना है कि आईटी सेक्टर में आई इस नई जान से बाजार आने वाले सत्रों में अपनी बढ़त को बरकरार रख सकता है.

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