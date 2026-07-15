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हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 137 अंकों की तेजी, आईटी कंपनियों में गिरावट

वैश्विक संकेतों से आज शेयर बाजार हरे निशान पर खुला; सेंसेक्स 137.82 अंक चढ़कर 77,192.76 पर पहुंचा, बैंकिंग चमका जबकि आईटी में गिरावट रही.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 10:28 AM IST

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हैदराबाद: दुनियाभर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के कारण आज यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है. बीते कल (मंगलवार) बाजार में जो बड़ी गिरावट आई थी, आज शेयर बाजार उससे उबरने में कामयाब रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मुख्य इंडेक्स मजबूती के साथ हरे निशान में खुले. आज के कारोबार में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के शेयरों ने बाजार को ऊपर उठाने का काम किया, लेकिन आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई.

बाजार की शुरुआती चाल
आज सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 77,192.76 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 33 अंक मजबूत होकर 24,085.85 के स्तर पर खुला. बाजार खुलने के बाद से ही निवेशक फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं.

किस सेक्टर में रही तेजी, कहां आई मंदी?
आज बाजार को आगे बढ़ाने में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ रहा. 'निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक' में सबसे ज्यादा करीब 1 प्रतिशत का उछाल आया. इसके अलावा केमिकल कंपनियों के शेयरों में 0.71 प्रतिशत, प्राइवेट बैंकों में 0.58 प्रतिशत और सरकारी बैंकों (PSU) में 0.53 प्रतिशत की बढ़त देखी गई.

दूसरी तरफ, आईटी कंपनियों के लिए आज का दिन काफी खराब रहा. 'निफ्टी आईटी' इंडेक्स 1.38 प्रतिशत तक टूट गया, जिससे यह आज का सबसे कमजोर सेक्टर बन गया. देश की बड़ी आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस (TCS), इंफोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एचसीएल टेक के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. इनके अलावा डॉ. रेड्डीज, हिंडालको और ओएनजीसी (ONGC) के शेयर भी घाटे के साथ कारोबार कर रहे हैं.

दुनियाभर के बाजारों का असर और कच्चे तेल की चिंता
भारतीय बाजार को अमेरिकी और एशियाई बाजारों की तेजी से बहुत सहारा मिला है. कल रात अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे, जहां एसएंडपी 500 में 0.38 प्रतिशत और नैस्डैक में 0.90 प्रतिशत की मजबूती रही. आज सुबह एशिया के बड़े बाजार जैसे जापान का निक्केई और हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग भी मुनाफे में कारोबार कर रहे थे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की बढ़ती कीमतों ने चिंता बढ़ा दी है. ब्रेंट क्रूड आज 2 प्रतिशत उछलकर 85 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है..

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