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हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 137 अंकों की तेजी, आईटी कंपनियों में गिरावट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: दुनियाभर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के कारण आज यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है. बीते कल (मंगलवार) बाजार में जो बड़ी गिरावट आई थी, आज शेयर बाजार उससे उबरने में कामयाब रहा. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मुख्य इंडेक्स मजबूती के साथ हरे निशान में खुले. आज के कारोबार में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों के शेयरों ने बाजार को ऊपर उठाने का काम किया, लेकिन आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. बाजार की शुरुआती चाल

आज सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 77,192.76 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 33 अंक मजबूत होकर 24,085.85 के स्तर पर खुला. बाजार खुलने के बाद से ही निवेशक फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. किस सेक्टर में रही तेजी, कहां आई मंदी?

आज बाजार को आगे बढ़ाने में बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ रहा. 'निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक' में सबसे ज्यादा करीब 1 प्रतिशत का उछाल आया. इसके अलावा केमिकल कंपनियों के शेयरों में 0.71 प्रतिशत, प्राइवेट बैंकों में 0.58 प्रतिशत और सरकारी बैंकों (PSU) में 0.53 प्रतिशत की बढ़त देखी गई.