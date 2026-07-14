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क्रूड ऑयल में उबाल और वैश्विक दबाव से शेयर बाजार पस्त, सेंसेक्स 344 अंक टूटकर खुला

क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव से सेंसेक्स 344 अंक टूटकर 77,272 पर और निफ्टी 24,068 के स्तर पर खुला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 10:16 AM IST

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Updated : July 14, 2026 at 10:37 AM IST

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मुंबई: दुनियाभर के बाजारों में मंदी और मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को बाजार खुलते ही निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी. इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी दोनों ही बड़े नुकसान के साथ लाल निशान पर आ गए.

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 344 अंक यानी 0.44% गिरकर 77,272.34 के स्तर पर खुला. वहीं, निफ्टी भी 100 से ज्यादा अंक यानी 0.59% टूटकर 24,068.00 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में इस गिरावट की वजह से निवेशकों में थोड़ी चिंता देखी जा रही है.

गिरावट के मुख्य कारण

महंगा होता कच्चा तेल: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत करीब 3% बढ़कर 85.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने से देश में महंगाई बढ़ने का डर रहता है.

विदेशी बाजारों में मंदी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान की घेराबंदी करने के बाद दोनों देशों में टकराव बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए. इस तनाव के कारण अमेरिकी बाजार (नैस्डैक 1.55% और एसएंडपी 500 0.79%) भारी गिरावट के साथ बंद हुए. इसका सीधा असर एशियाई बाजारों पर पड़ा और जापान का निक्केई बाजार भी 1% तक टूट गया.

सेक्टर्स और कंपनियों का हाल
आज बाजार में सबसे ज्यादा मार फाइनेंस (बैंक और लोन कंपनियां) और ऑटो (गाड़ी बनाने वाली कंपनियां) सेक्टर्स पर पड़ी है. निफ्टी फाइनेंस में 1.12% और ऑटो इंडेक्स में 1% की गिरावट आई. श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, एचसीएल टेक, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सुबह से ही नुकसान देखा गया.

दूसरी तरफ, मंदी के इस माहौल में भी मेटल और हेल्थकेयर सेक्टर्स बढ़त बनाने में कामयाब रहे. निफ्टी मेटल में 0.38% और हेल्थकेयर में 0.14% का सुधार देखा गया.

आगे क्या होगा?
बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी, तब तक निवेशकों को फूंक-फूंककर कदम रखना होगा. तकनीकी तौर पर निफ्टी के लिए 24,000 का स्तर बहुत जरूरी सपोर्ट है. अगर बाजार इससे नीचे जाता है, तो यह 23,800 तक गिर सकता है. वहीं, अगर निफ्टी 24,300 के स्तर को पार करता है, तभी बाजार में दोबारा तेजी आने की उम्मीद बनेगी.

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Last Updated : July 14, 2026 at 10:37 AM IST

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