ETV Bharat / business

शेयर मार्केट में बिकवाली हावी; गिरावट के साथ खुला भारतीय बाजार, सेंसेक्स 332 अंक से ज्यादा टूटा

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई. बाजार में इस मंदी की मुख्य वजह कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली है. इन दोनों कारणों से आज सुबह निवेशकों की धारणा कमजोर दिखाई दी.

सेंसेक्स और निफ्टी के ताजा आंकड़े

सुबह के कारोबार में बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स 332 अंक या 0.42 प्रतिशत टूटकर 77,747 के निचले स्तर पर आ गया. दूसरी ओर, एनएसई का सूचकांक निफ्टी भी 84.39 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,311.45 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल कुछ समय तक बाजार इसी तरह एक सीमित दायरे में घूमता रहेगा.

मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

अगर अलग-अलग सेक्टर्स की बात करें, तो आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई और यह एक फीसदी से अधिक टूट गया. मेटल के अलावा आईटी, टेलीकॉम, ऑटो (गाड़ियां) और सीमेंट कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा. इसके विपरीत, आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर (घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां) में 0.29 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिससे इसे थोड़ी राहत मिली.

कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों (FII) का असर

वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत हाल ही में 91 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थी, लेकिन अब यह घटकर 87.08 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई है. तेल की कीमतों में इस थोड़ी गिरावट से भारतीय बाजार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं.