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शेयर मार्केट में बिकवाली हावी; गिरावट के साथ खुला भारतीय बाजार, सेंसेक्स 332 अंक से ज्यादा टूटा

विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल के दबाव से सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ खुले.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 10:21 AM IST

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मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई. बाजार में इस मंदी की मुख्य वजह कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली है. इन दोनों कारणों से आज सुबह निवेशकों की धारणा कमजोर दिखाई दी.

सेंसेक्स और निफ्टी के ताजा आंकड़े
सुबह के कारोबार में बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स 332 अंक या 0.42 प्रतिशत टूटकर 77,747 के निचले स्तर पर आ गया. दूसरी ओर, एनएसई का सूचकांक निफ्टी भी 84.39 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,311.45 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल कुछ समय तक बाजार इसी तरह एक सीमित दायरे में घूमता रहेगा.

मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट
अगर अलग-अलग सेक्टर्स की बात करें, तो आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई और यह एक फीसदी से अधिक टूट गया. मेटल के अलावा आईटी, टेलीकॉम, ऑटो (गाड़ियां) और सीमेंट कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा. इसके विपरीत, आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर (घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां) में 0.29 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जिससे इसे थोड़ी राहत मिली.

कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों (FII) का असर
वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) की कीमत हाल ही में 91 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थी, लेकिन अब यह घटकर 87.08 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई है. तेल की कीमतों में इस थोड़ी गिरावट से भारतीय बाजार को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं.

इसके साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाया. गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने बाजार से 510 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. हालांकि, भारतीय घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने बाजार को सहारा देना जारी रखा और उन्होंने 4,353 करोड़ रुपये के शेयरों की बड़ी खरीदारी की.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी आने वाले दिनों में 23,800 से 24,400 के दायरे में मजबूत हो सकता है. जब तक कोई बहुत बड़ी सकारात्मक या नकारात्मक खबर नहीं आती, बाजार इसी सीमा के अंदर रहेगा. विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि लंबे समय के निवेश के लिए इस समय कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंकों के शेयर अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है. फिलहाल छोटे और मझोले (मिड और स्मॉल-कैप) शेयरों में निवेशकों की हलचल अधिक बनी हुई है.

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