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क्रूड ऑयल $80 के पार, पश्चिम एशिया संकट से औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: पश्चिम एशिया में अचानक बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लाल निशान पर खुले. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं, जिसने निवेशकों की धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. बाजार की शुरुआती स्थिति और मुख्य आंकड़े

कारोबार की शुरुआत में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक यानी 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,963.35 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 167.50 अंक या 0.69 प्रतिशत टूटकर 24,039.40 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण कच्चे तेल का आयात करने वाले भारत जैसे देशों के लिए अनिश्चितता का माहौल बन गया है. सेक्टोरल इंडेक्स का हाल और टॉप लूजर्स

बाजार में आज चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा गया. सेक्टर-वार प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी घाटे में कारोबार करते दिखे. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे: इंडिगो

एशियन पेंट्स

टाटा स्टील

एचडीएफसी बैंक

बजाज फाइनेंस

श्रीराम फाइनेंस