क्रूड ऑयल $80 के पार, पश्चिम एशिया संकट से औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा
क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया संकट के चलते सोमवार को सेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी 167 अंक गिरकर खुले.
Published : July 13, 2026 at 10:23 AM IST
मुंबई: पश्चिम एशिया में अचानक बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण घरेलू शेयर बाजार सोमवार को लाल निशान पर खुले. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं, जिसने निवेशकों की धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली.
बाजार की शुरुआती स्थिति और मुख्य आंकड़े
कारोबार की शुरुआत में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 600 अंकों से अधिक यानी 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,963.35 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 167.50 अंक या 0.69 प्रतिशत टूटकर 24,039.40 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण कच्चे तेल का आयात करने वाले भारत जैसे देशों के लिए अनिश्चितता का माहौल बन गया है.
सेक्टोरल इंडेक्स का हाल और टॉप लूजर्स
बाजार में आज चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा गया. सेक्टर-वार प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी घाटे में कारोबार करते दिखे.
गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे:
- इंडिगो
- एशियन पेंट्स
- टाटा स्टील
- एचडीएफसी बैंक
- बजाज फाइनेंस
- श्रीराम फाइनेंस
हालांकि, इस गिरावट के बीच आईटी और फार्मा सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की और ये इंडेक्स 0.6 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.
कच्चे तेल की कीमतों का गणित और भारतीय बाजार पर असर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड की कीमतें घरेलू बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक भारतीय बाजार पर कोई बहुत बड़ा या स्थायी असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आने वाले दिनों में यह 90 डॉलर के स्तर को पार कर जाता है, तो भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है.
वैश्विक बाजारों में मंदी का माहौल
एशियाई बाजारों में आज सुबह से ही भारी बिकवाली देखी गई. जापान का निक्केई 1.6 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.20 प्रतिशत नीचे गिर गया. सबसे बुरी स्थिति दक्षिण कोरिया के कॉस्पी (KOSPI) की रही, जो 6 प्रतिशत से भी ज्यादा टूट गया.
हालांकि, इस वैश्विक बिकवाली के बीच भारतीय बाजारों के लिए राहत की बात विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुख है. दक्षिण कोरिया के चिप सेक्टर में बढ़े जोखिम के कारण विदेशी निवेशक अपनी पूंजी को भारत जैसे मजबूत बाजारों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार को निचली कीमतों पर सहारा मिल रहा है.
यह भी पढ़ें- इंटैंजिबल एसेट्स में वैश्विक निवेश पहली बार $10 ट्रिलियन के पार पहुंचा