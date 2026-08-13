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शेयर बाजार की सपाट शुरुआत: घरेलू मजबूती के दम पर सेंसेक्स ने पकड़ी 145 अंकों की रफ्तार, निफ्टी 4 अंक फिसला

मजबूत घरेलू फंडामेंटल्स और कच्चे तेल के जोखिम के बीच सेंसेक्स 145 अंक बढ़कर 78,111 पर खुला, जबकि निफ्टी 24,431 पर सपाट रहा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सपाट रुख देखने को मिला. निवेशक एक तरफ जहां मजबूत घरेलू व्यापक आर्थिक आंकड़ों से उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं.

बीएसई (BSE) सेंसेक्स 145.56 अंक या 0.19 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 78,111.91 के स्तर पर खुला. इसके विपरीत, एनएसई (NSE) निफ्टी 50 मामूली रूप से 4.35 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,431.60 के स्तर पर खुला.

सेक्टोरल प्रदर्शन और बाजार का रुख
बाजार की शुरुआत में मिला-जुला रुझान देखा गया. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 0.61 प्रतिशत की तेजी आई, जिसके बाद निफ्टी ऑटो 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. हालांकि, बैंकिंग और आईटी जैसे हैवीवेट और ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टरों में बिकवाली का दबाव देखा गया. निफ्टी रियल्टी में 0.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी आईटी 0.69 प्रतिशत नीचे आ गया. इसके अलावा, निफ्टी पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी 0.61 प्रतिशत तक की कमजोरी देखी गई.

मजबूत फंडामेंटल्स बनाम वैश्विक चुनौतियां
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय बाजार अल्पावधि में एक सीमित दायरे (कंसॉलिडेशन फेज) में कारोबार कर सकता है. घरेलू मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे बेहद मजबूत हैं. जीएसटी संग्रह, माल ढुलाई (फ्रेट मूवमेंट), ऑटोमोबाइल बिक्री और क्रेडिट ग्रोथ जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक लगातार आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहे हैं. घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी भी बाजार को निचला स्तर छूने से बचा रही है.

हालांकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बनी हुई हैं. राहत की बात यह रही कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1 प्रतिशत से अधिक गिरकर 87.75 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 1.64 प्रतिशत टूटकर 81.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इससे महंगाई और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की चिंताओं में थोड़ी कमी आई है.

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, पिछले सत्र में 20-दिन के मूविंग एवरेज (20-DMA) से बाजार में आई रिकवरी और 'हैमर' कैंडलस्टिक पैटर्न के निर्माण से बाजार का शॉर्ट-टर्म आउटलुक सुधरा है. आने वाले दिनों में निफ्टी पहले 24,540 से 24,666 के स्तर को छू सकता है, जिसके बाद 24,850-25,100 का रास्ता खुल सकता है. हालांकि, 24,490 के स्तर के पास कुछ मुनाफावसूली या रुकावट देखने को मिल सकती है.

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