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Opening Bell: शुरुआती कारोबार में फिसला बाजार, सेंसेक्स करीब 273 अंक फिसला, निफ्टी 24,390 के नीचे

मुंबई: आज सुबह भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट देखी जा रही है. इसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी है. बाजार के जानकारों का कहना है कि इन दोनों कारणों से निवेशकों के बीच थोड़ी घबराहट है, जिसके चलते बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 0.30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स लगभग 273 अंक (0.34 प्रतिशत) टूटकर 77,881 के निचले स्तर पर आ गया. निफ्टी 81 अंक (0.33 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 24,390 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया.

कच्चे तेल और अमेरिका-ईरान तनाव का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 1% की बढ़त के साथ 89.87 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है. वहीं अमेरिकी कच्चे तेल (WTI) की कीमत भी 1.14% बढ़कर 84.14 डॉलर हो गई है. हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा एक मालवाहक जहाज पर की गई कार्रवाई और ईरान द्वारा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद रखने की जिद से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

कौन से सेक्टर आगे और कौन से पीछे?

बढ़त वाले सेक्टर: आज बाजार में 'निफ्टी मेटल' (धातु) 0.86% और सरकारी बैंकों का इंडेक्स 'निफ्टी पीएसयू बैंक' 0.60% की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं. ऑटो सेक्टर में भी 0.23% की मामूली बढ़त है.