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भू-राजनीतिक तनाव के बीच लाल निशान में खुला बाजार; सेंसेक्स 358 अंक टूटा, निफ्टी 23,100 के नीचे फिसला

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-इरान संघर्ष के कारण आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 358.54 अंक टूटकर 73,624.64 पर आ गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 117 अंक गिरकर 23,098.30 के स्तर पर पहुंच गया.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के चलते रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे कमजोर होकर 95.60 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बना हुआ है.