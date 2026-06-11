ETV Bharat / business

भू-राजनीतिक तनाव के बीच लाल निशान में खुला बाजार; सेंसेक्स 358 अंक टूटा, निफ्टी 23,100 के नीचे फिसला

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 358.54 अंक टूटकर 73,624.64 पर आ गया. वहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की भारी कमजोरी.

s
लाल निशान में खुला बाजार (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-इरान संघर्ष के कारण आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 358.54 अंक टूटकर 73,624.64 पर आ गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 117 अंक गिरकर 23,098.30 के स्तर पर पहुंच गया.

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के चलते रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे कमजोर होकर 95.60 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बना हुआ है.

यह खबर अपडेट हो रही है.

TAGGED:

STOCK MARKET NEWS
SENSEX
SHARE MARKET
SHARE MARKET TODAY 11TH JUNE 2026
STOCK MARKET OPEN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.