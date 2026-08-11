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क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से थमा शेयर बाजार का दम, सेंसेक्स-निफ्टी की सुस्त शुरुआत

मुंबई: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई हालिया तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त और सपाट रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते दबाव ने घरेलू निवेशकों के उत्साह पर थोड़ा ब्रेक लगाया है. हालांकि, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में आई मजबूती ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचा लिया, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बढ़त पर पानी फेर दिया.

सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल

मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 32.67 अंक या 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 78,509.77 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी शुरुआती सत्र में 8.70 अंक या 0.04 प्रतिशत फिसलकर 24,575.10 पर कारोबार करता नजर आया.

सेक्टरवार उतार-चढ़ाव

आज के कारोबार में टेक और कंज्यूमर कंपनियों ने बाजार को संभाला. निफ्टी मिडस्मॉल आईटी और टेलीकॉम में 0.73 फीसदी की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.63 फीसदी ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑटो और फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा. इसके विपरीत, बैंकिंग सेक्टर आज सबसे बड़े दबाव में दिखा. निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.64 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

क्या कहते हैं बाजार एक्सपर्ट्स?

बाजार जानकारों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड का 88 डॉलर के पार जाना भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए एक बड़ी परेशानी है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, जिससे महंगा क्रूड व्यापार घाटे को बढ़ाता है. हालांकि, सकारात्मक घरेलू आंकड़े, जून तिमाही (Q1) के उम्मीद से बेहतर नतीजे और रुपये में स्थिरता बाजार को नीचे गिरने से रोक रहे हैं.