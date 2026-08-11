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क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से थमा शेयर बाजार का दम, सेंसेक्स-निफ्टी की सुस्त शुरुआत

महंगे क्रूड ऑयल से शेयर बाजार सपाट खुला; आईटी-कंज्यूमर शेयरों में बढ़त रही, जबकि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट से निफ्टी 24,575 पर अटका.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 10:39 AM IST

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मुंबई: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई हालिया तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त और सपाट रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते दबाव ने घरेलू निवेशकों के उत्साह पर थोड़ा ब्रेक लगाया है. हालांकि, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में आई मजबूती ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचा लिया, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बढ़त पर पानी फेर दिया.

सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल
मंगलवार सुबह शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 32.67 अंक या 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 78,509.77 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी शुरुआती सत्र में 8.70 अंक या 0.04 प्रतिशत फिसलकर 24,575.10 पर कारोबार करता नजर आया.

सेक्टरवार उतार-चढ़ाव
आज के कारोबार में टेक और कंज्यूमर कंपनियों ने बाजार को संभाला. निफ्टी मिडस्मॉल आईटी और टेलीकॉम में 0.73 फीसदी की बढ़त देखी गई, जबकि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.63 फीसदी ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑटो और फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा. इसके विपरीत, बैंकिंग सेक्टर आज सबसे बड़े दबाव में दिखा. निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.64 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

क्या कहते हैं बाजार एक्सपर्ट्स?
बाजार जानकारों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड का 88 डॉलर के पार जाना भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए एक बड़ी परेशानी है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, जिससे महंगा क्रूड व्यापार घाटे को बढ़ाता है. हालांकि, सकारात्मक घरेलू आंकड़े, जून तिमाही (Q1) के उम्मीद से बेहतर नतीजे और रुपये में स्थिरता बाजार को नीचे गिरने से रोक रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे 'चिप मार्केट्स' से अपना पैसा निकालकर भारतीय बाजार में लगा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि विदेशी फंड्स सस्ते बैंकिंग शेयरों के बजाय टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गुड्स और फार्मा जैसे महंगे सेक्टरों की ओर रुख कर रहे हैं.

तकनीकी स्तर एनालिस्ट्स के अनुसार, निफ्टी के लिए तात्कालिक सपोर्ट जोन 24,400 से 24,450 के बीच है. जब तक निफ्टी इस स्तर के ऊपर बना रहता है, बाजार में गिरावट पर खरीदारी का माहौल बना रहेगा. वहीं, ऊपर की तरफ 24,750 से 24,800 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस (रुकावट) का काम करेगा. इस स्तर को पार करने के बाद ही बाजार में नई और बड़ी तेजी की उम्मीद की जा सकती है.

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