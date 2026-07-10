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बाजार खुलते ही निवेशकों की चांदी, सेंसेक्स 700 अंक मजबूत, निफ्टी में जोरदार तेजी

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और दिग्गज आईटी कंपनियों में जोरदार लिवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को बंपर तेजी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 700 से अधिक अंकों की छलांग लगाकर 77,443.55 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 200.85 अंकों की बढ़त के साथ 24,162.25 के स्तर को पार कर गया. बाजार में चौतरफा खरीदारी से निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा है.

आईटी शेयरों में शानदार तेजी

इस बाजार रैली की मुख्य कमान आईटी सेक्टर के हाथों में रही. दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने पूरे सेक्टर में जोश भर दिया है. निफ्टी आईटी इंडेक्स शुरुआती सत्र में करीब 3 फीसदी तक उछल गया. टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे. इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में चिप (Semiconductor) बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई तेजी का भी भारतीय बाजार को पूरा सपोर्ट मिला.

मिडकैप और स्मॉलकैप का भी जलवा

दिग्गज शेयरों के साथ-साथ बाजार के ब्रॉडर मार्केट (मझोले और छोटे शेयर) में भी अच्छी रौनक देखी जा रही है. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.7 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.6 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयरों में भी निवेशक जमकर खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, इस तेजी के बीच फार्मा और हेल्थकेयर जैसे सुरक्षात्मक (Defensive) सेक्टर्स पर दबाव देखा गया और ये लाल निशान में कारोबार करते दिखे.