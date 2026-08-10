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ग्लोबल तनाव का असर: शुरुआती कारोबार में टूटा शेयर बाजार, लाल निशान पर खुले सेंसेक्स-निफ्टी

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और वैश्विक तनाव के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 10:13 AM IST

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मुंबई: सोमवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी —गिरावट के साथ खुले. इस गिरावट की मुख्य वजह दुनिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है.

शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 19.38 अंक गिरकर 78,479.79 पर आ गया. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई (NSE) निफ्टी 5.10 अंक फिसलकर 24,567.45 पर ट्रेड कर रहा था. जैसे-जैसे बाजार आगे बढ़ा, यह गिरावट और बढ़ गई. बाद में सेंसेक्स 158.62 अंक गिरकर 78,340.55 पर और निफ्टी 45.20 अंक टूटकर 24,524.95 पर आ गया.

किस शेयर में रही गिरावट और कौन से बढ़े?
नुकसान वाले शेयर्स: सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), पावर ग्रिड, एनटीपीसी (NTPC) और भारती एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखी गई.

मुनाफे वाले शेयर्स: दूसरी तरफ गिरावट के बावजूद टाइटन, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसी कंपनियों के शेयर हरे निशान (मुनाफे) में कारोबार कर रहे थे.

कच्चे तेल की महंगाई क्यों बनी मुसीबत?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मानक 'ब्रेंट क्रूड' 1.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84.41 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान द्वारा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (समुद्री व्यापार मार्ग) को तुरंत न खोलने के संकेत और खाड़ी देशों में जहाजों पर हुए हमलों के कारण तेल की कीमतें लगातार तीसरे दिन बढ़ी हैं. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने से देश का खर्च बढ़ता है और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बनता है.

बाजार के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं
बाजार में इस मामूली गिरावट के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं:

शानदार तिमाही नतीजे: कंपनियों के पहली तिमाही (Q1) के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे बाजार को नीचे से सहारा मिल रहा है.

विदेशी निवेशकों का भरोसा: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले शुक्रवार को भी 480.24 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जुलाई और अगस्त में विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है.

वैश्विक बाजारों का हाल
हैरानी की बात यह है कि जहां भारतीय बाजार में सुस्ती रही, वहीं अन्य एशियाई बाजार जैसे दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे. इससे पिछले सत्र में अमेरिकी शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे.

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