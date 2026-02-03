ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से झूम उठा बाजार, सेंसेक्स 3,600 अंक उछला, निफ्टी 26,300 के पार

मुंबई: मंगलवार, 3 फरवरी को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई. एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी व्यापार समझौते की घोषणा ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया. इस खबर के आते ही बाजार में खरीदारी का माहौल बन गया.

सेंसेक्स और निफ्टी में 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शानदार तेजी के साथ 85,323 अंक पर खुला. कारोबार के शुरुआती मिनटों में ही इसमें तेज उछाल देखा गया. सुबह करीब 9:22 बजे सेंसेक्स 2,492 अंक या 3.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,158.52 अंक पर कारोबार कर रहा था.

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 26,308 अंक पर खुला. सुबह 9:23 बजे निफ्टी 760.70 अंक या 3.03 प्रतिशत चढ़कर 25,849.10 के स्तर पर पहुंच गया.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा की. इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले को भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

इन सेक्टरों को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा

टैरिफ में कटौती से कई प्रमुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें टेक्सटाइल और परिधान उद्योग, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल्स, कृषि उत्पाद और सीफूड निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा, अमेरिका में कारोबार करने वाली चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी फायदा हो सकता है.