ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से झूम उठा बाजार, सेंसेक्स 3,600 अंक उछला, निफ्टी 26,300 के पार

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद आज शेयर बाजार ने इतिहास रचा; सेंसेक्स 3,600 अंक और निफ्टी 1,000 अंक उछलकर अपने नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचे.

c
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 9:19 AM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मंगलवार, 3 फरवरी को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई. एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी व्यापार समझौते की घोषणा ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया. इस खबर के आते ही बाजार में खरीदारी का माहौल बन गया.

सेंसेक्स और निफ्टी में 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त
बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शानदार तेजी के साथ 85,323 अंक पर खुला. कारोबार के शुरुआती मिनटों में ही इसमें तेज उछाल देखा गया. सुबह करीब 9:22 बजे सेंसेक्स 2,492 अंक या 3.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,158.52 अंक पर कारोबार कर रहा था.

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मजबूती के साथ 26,308 अंक पर खुला. सुबह 9:23 बजे निफ्टी 760.70 अंक या 3.03 प्रतिशत चढ़कर 25,849.10 के स्तर पर पहुंच गया.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा की. इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले को भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

इन सेक्टरों को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा
टैरिफ में कटौती से कई प्रमुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इनमें टेक्सटाइल और परिधान उद्योग, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल्स, कृषि उत्पाद और सीफूड निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. इसके अलावा, अमेरिका में कारोबार करने वाली चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी फायदा हो सकता है.

वैश्विक बाजारों से मिला समर्थन
वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला. चीन का CSI 300 इंडेक्स 0.51 प्रतिशत चढ़ा, हांगकांग का हैंग सेंग 0.78 प्रतिशत की बढ़त में रहा. जापान का निक्केई 3.09 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.3 प्रतिशत मजबूत हुआ.

अमेरिकी शेयर बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए. डाउ जोंस में 1.05 प्रतिशत, S&P 500 में 0.54 प्रतिशत और नैस्डैक में 0.56 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने बढ़ाया भरोसा
इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के अनुसार, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जनवरी में बढ़कर 52.6 पर पहुंच गया. पिछले एक साल में यह पहली बार 50 के ऊपर गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार का संकेत देता है.

सोना-चांदी में भी तेजी
कमोडिटी बाजार में भी तेजी देखी गई. हाल की अस्थिरता के बाद निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा. स्पॉट गोल्ड करीब 2.22 प्रतिशत चढ़कर 4,769.33 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी 3.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 82.39 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: सरकार अपने खर्च के लिए 53.5 लाख करोड़ रुपये कैसे जुटाएगी, समझें

Last Updated : February 3, 2026 at 9:36 AM IST

TAGGED:

INDIA US TRADE DEAL NEWS
STOCK MARKET UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.