कारोबारी सप्ताह के पहले दिन खराब शुरुआत के बाद शेयर बाजार संभला, सेंसेक्स 343 अंक चढ़ा

मुंबई: बजट पेश होने के दूसरे दिन सोमवार को शेयर बाजार की कारोबारी शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी-50 रेड निशान पर कारोबार करते हुए खुले. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 167.26 अंक (0.21 फीसदी) की गिरावट के साथ 80,555.68 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी-50 28.95 अंक (0.12 फीसदी) लुढ़ककर करीब 24,796.50 के स्तर पर जाकर खुला. हालांकि शुरुआती कारोबार में ही दोनों में तेजी दिखाई दी और यह लाल रंग से हरे निशान पर ट्रेड करने लगा.

सुबह 9 बजकर 35 मिनट तक सेंसेक्स 238 अंकों की तेजी के साथ 80,961 अंकों पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी-50 करीब 63 अंकों बढ़कर 24,888 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी. बीएसई के टॉप गेनर की बात करें तो इसमें अडाणी पोर्ट, एटरनल, पॉवरग्रिड और रिलांयस शामिल रहे. इसके साथ-साथ बीएसई के टॉप लूजर शेयरों की लिस्ट में ट्रेंट, टाइटन, आईटीसी और एनटीपीसी में शामिल रहे.