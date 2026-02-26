ETV Bharat / business

आईटी शेयरों में उछाल से बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले

मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सुस्त लेकिन सकारात्मक रुख देखने को मिला. वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट से मिले बेहतर संकेतों के कारण आईटी (IT) शेयरों में अच्छी रिकवरी दर्ज की गई. सुबह के सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक लाल और हरे निशान के बीच झूलते नजर आए.

बाजार के मुख्य आंकड़े (सुबह 9:25 बजे तक)शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 58 अंक या 0.07 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 82,334 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 15 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,498 के स्तर पर पहुंच गया.

सेक्टोरल प्रदर्शन

आईटी और बैंकिंग में जोशआज के कारोबार में सबसे ज्यादा चमक आईटी इंडेक्स में रही, जिसमें 1.01 प्रतिशत की तेजी देखी गई. कल अमेरिकी बाजार में नैस्डैक (Nasdaq) के 1.26 प्रतिशत चढ़ने का सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ा. इसके अलावा पीएसयू बैंक (PSU Bank) इंडेक्स भी 1.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में रहा. हालांकि, रियल्टी (Realty) और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर में दबाव दिखा, जहाँ क्रमश: 0.46 और 0.27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

मिडकैर और स्मॉलकैप में अंतर

मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में मिला-जुला रुझान रहा. जहाँ निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, वहीं स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई.