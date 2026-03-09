ETV Bharat / business

युद्ध के साये में शेयर बाजार धराशायी, 1,352 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निवेशकों के डूबे ₹12 लाख करोड़

मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया. निवेशकों के बीच छाई घबराहट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांक लगभग 2 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार का हाल: एक नजर में

सोमवार को कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,352.74 अंक (1.71%) गिरकर 77,566.16 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 422.40 अंक (1.73%) की गिरावट के साथ 24,028.05 पर आ गया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

दिलचस्प बात यह रही कि दिन के निचले स्तरों से बाजार में कुछ रिकवरी देखी गई. निफ्टी अपने निचले स्तर 23,868.05 से करीब 160 अंक सुधरा, जबकि सेंसेक्स ने अपने इंट्रा-डे लो (76,424.55) से लगभग 1,142 अंकों की शानदार वापसी की. यह रिकवरी कच्चे तेल की कीमतों में आई मामूली नरमी के कारण संभव हो सकी.

तकनीकी मंदी में पहुंचा निफ्टी

आज की गिरावट के साथ ही निफ्टी आधिकारिक तौर पर 'टेक्निकल करेक्शन जोन' में प्रवेश कर गया है. निफ्टी अपने 5 जनवरी के रिकॉर्ड हाई (26,373) से 10 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अब निफ्टी के लिए 23,700–23,600 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है. यदि यह स्तर टूटता है, तो बाजार 23,300 तक नीचे जा सकता है.