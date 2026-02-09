ETV Bharat / business

शेयर बाजार में रौनक, 84,000 के पार बंद हुआ Sensex, Nifty में भी 174 अंकों का उछाल

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद उत्साहजनक रहा. भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार ढांचे (Interim Framework for India-US Trade Deal) की घोषणा ने निवेशकों के सेंटिमेंट को सकारात्मक कर दिया, जिसके चलते लगातार दूसरे सत्र में बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ.

मार्केट क्लोजिंग का हाल

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 485 अंक (0.58%) की मजबूती के साथ 84,065 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 173 अंक (0.68%) चढ़कर 25,867 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में दिनभर खरीदारी का माहौल बना रहा, जिसे एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी सहारा दिया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

मिडकैप और स्मॉलकैप में भारी उछाल

मुख्य सूचकांकों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) में आज कहीं ज्यादा उत्साह देखा गया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.58% बढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई स्मॉलकैप 100 में 2.64% की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

सेक्टोरल अपडेट: कौन रहा आगे?

आज के कारोबार में लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे.

मीडिया: निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.37% की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा.