शेयर बाजार में रौनक, 84,000 के पार बंद हुआ Sensex, Nifty में भी 174 अंकों का उछाल

SBI के शानदार नतीजों और भारत-अमेरिका ट्रेड डील से सेंसेक्स 463 अंक चढ़ा; निफ्टी 25,867 पर बंद, SBI 7.5% उछला.

सांकेतिक फोटो (getty image)
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन बेहद उत्साहजनक रहा. भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार ढांचे (Interim Framework for India-US Trade Deal) की घोषणा ने निवेशकों के सेंटिमेंट को सकारात्मक कर दिया, जिसके चलते लगातार दूसरे सत्र में बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ.

मार्केट क्लोजिंग का हाल
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 485 अंक (0.58%) की मजबूती के साथ 84,065 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 173 अंक (0.68%) चढ़कर 25,867 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में दिनभर खरीदारी का माहौल बना रहा, जिसे एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी सहारा दिया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

मिडकैप और स्मॉलकैप में भारी उछाल
मुख्य सूचकांकों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) में आज कहीं ज्यादा उत्साह देखा गया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.58% बढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई स्मॉलकैप 100 में 2.64% की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. यह दर्शाता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

सेक्टोरल अपडेट: कौन रहा आगे?
आज के कारोबार में लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे.

मीडिया: निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4.37% की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: इसमें 3.60% की शानदार तेजी देखी गई.

PSU बैंक और रियल्टी: सरकारी बैंक 3.34% और रियल्टी इंडेक्स 2.61% ऊपर चढ़े.

IT स्टॉक्स: वैश्विक स्तर पर बदल रहे तकनीकी घटनाक्रमों के कारण आईटी शेयरों में मिला-जुला रुख रहा.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

रुपये की मजबूती और एक्सपर्ट व्यू
शेयर बाजार के साथ-साथ आज भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपया 0.12% बढ़कर 90.68 के स्तर पर पहुंच गया.

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मार्केट अब धीरे-धीरे रिकवरी और कंसोलिडेशन के दौर में प्रवेश कर रहा है. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा विदेशी फंडों के प्रवाह (FII Flow), करेंसी मूवमेंट और वैश्विक मैक्रो डेटा पर निर्भर करेगी. एक्सपर्ट्स के अनुसार, निफ्टी के लिए अब 25,550–25,600 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम करेगा. बैंक निफ्टी भी 60,500–60,700 के जोन में स्थिरता दिखा रहा है, जो हाल की तेजी के बाद एक स्वस्थ सुधार का संकेत है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (Etv Bharat)

संपादक की पसंद

