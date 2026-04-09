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मार्केट क्लोजिंग: लाल निशान में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 931 पॉइंट लुढ़का

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला गुरुवार को थम गया. कच्चे तेल की कीमतों में आई अचानक तेजी और अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने निवेशकों के उत्साह पर पानी फेर दिया. इस भारी बिकवाली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा

कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 931.25 अंक (1.20%) की बड़ी गिरावट के साथ 76,631.65 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 222.25 अंक (0.93%) फिसलकर 23,775.10 पर आ गया. बाजार में इस गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

सेक्टर का हाल

आज के कारोबार में बैंकिंग शेयरों ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे खींचा. निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई. दिग्गज शेयरों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) टॉप लूजर्स में शामिल रहे. हालांकि, बाजार की इस गिरावट के बावजूद मेटल और पावर सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी गई, जिससे इंडेक्स को थोड़ा सहारा मिला.

रुपये में भी गिरावट

शेयर बाजार के साथ-साथ भारतीय रुपये की पांच दिनों की तेजी भी आज थम गई. एशियाई बाजारों में कमजोरी और विदेशी फंडों की निकासी के डर से रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर बंद हुआ. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में USD-INR 92.50 से 93.40 के दायरे में कारोबार कर सकता है.