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साल की सबसे बड़ी तेजी: 2,946 अंकों की छलांग के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

युद्धविराम और स्थिर RBI नीति से बाजार झूमा; सेंसेक्स 2,946 अंक उछलकर 77,562 पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 4:25 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 4:32 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को एक नया इतिहास रचते हुए इस साल की सबसे बड़ी एकदिवसीय रैली दर्ज की. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने और घरेलू मोर्चे पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नीतिगत स्थिरता बनाए रखने के संकेतों से निवेशकों के उत्साह को पंख लग गए. लगातार पांचवें सत्र में तेजी जारी रखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों ने रिकॉर्ड बढ़त हासिल की.

ऐतिहासिक आंकड़ों पर एक नजर
बाजार बंद होने तक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 2,946.32 अंक (3.95%) की भारी बढ़त के साथ 77,562.90 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 873.70 अंक (3.78%) उछलकर 23,997.35 के स्तर पर पहुंच गया, जो 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से महज कुछ ही अंक दूर रहा.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

वैश्विक राहत (युद्धविराम)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को दो सप्ताह के लिए टालने की घोषणा ने वैश्विक बाजारों में 'राहत की लहर' दौड़ा दी. इससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और सप्लाई चेन से जुड़ी चिंताएं कम हुईं.

RBI की मौद्रिक नीति
घरेलू स्तर पर, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा. बैंक द्वारा 'तटस्थ' (Neutral) रुख अपनाने से निवेशकों को ब्याज दरों में स्थिरता का भरोसा मिला, जिसने खरीदारी को और बढ़ावा दिया.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (ETV Bharat)

चौतरफा खरीदारी
बाजार में तेजी केवल दिग्गज शेयरों तक सीमित नहीं थी. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में क्रमशः 4.03% और 4.39% की वृद्धि देखी गई, जो दर्शाता है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा भी लौटा है.

सेक्टर और स्टॉक्स का प्रदर्शन
निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स (पैसेंजर व्हीकल्स) और अडानी एंटरप्राइजेज टॉप गेनर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्स में रियल्टी और ऑटो सेक्टर ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, आईटी (IT) सेक्टर में बढ़त की रफ्तार अन्य क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी धीमी रही.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

तकनीकी नजरिया
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए अब 23,600–23,700 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट (Support) बन गया है. यदि बाजार 24,500 के प्रतिरोध स्तर को पार करने में सफल रहता है, तो यह मौजूदा तेजी के अगले चरण की पुष्टि करेगा. विश्लेषकों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो भारतीय बाजार आने वाले दिनों में नए शिखर छू सकते हैं.

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Last Updated : April 8, 2026 at 4:32 PM IST

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