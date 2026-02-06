RBI के फैसले के बाद झूमा बाजार, सेंसेक्स 266 अंक चढ़कर 83,580 पर हुआ बंद

ETV Bharat / business

RBI के सकारात्मक रुख से बाजार बढ़त पर बंद. सेंसेक्स 266 और निफ्टी 50 अंक चढ़ा. FMCG शेयरों में तेजी रही, जबकि IT फिसला.

सांकेतिक फोटो (getty image)
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन राहत और मजबूती लेकर आया. सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ा दिया. सकारात्मक घरेलू संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए.

बाजार का अंतिम आंकड़ा
कारोबार की समाप्ति पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 266 अंक या 0.32% की तेजी के साथ 83,580 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 अंक या 0.20% चढ़कर 25,693 पर पहुँच गया. हालांकि बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी थी, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में हल्की गिरावट देखी गई, जिससे पता चलता है कि निवेशकों का ध्यान आज बड़े और सुरक्षित शेयरों (Blue-chip stocks) पर अधिक था.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

RBI के फैसलों का असर
बाजार की इस तेजी का मुख्य श्रेय भारतीय रिजर्व बैंक के फैसलों को जाता है. केंद्रीय बैंक ने न केवल रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा, बल्कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1 FY27) के लिए आर्थिक विकास दर (GDP) के अनुमान को भी संशोधित कर ऊपर बढ़ाया है. इसके अलावा, आरबीआई द्वारा बैंकों को 'रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' (REITs) को उधार देने की अनुमति देने के संकेत से रियल एस्टेट सेक्टर में फंड मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिससे निवेशकों ने जमकर खरीदारी की.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट ( (Etv Bharat)

सेक्टरवार प्रदर्शन
आज के कारोबार में FMCG (कंज्यूमर गुड्स) सेक्टर का दबदबा रहा. निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.27% की बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ. आईटीसी (ITC), हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और डाबर जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई. इसके साथ ही प्राइवेट बैंक और रियल्टी इंडेक्स में भी 0.6% से ज्यादा की तेजी रही. दूसरी ओर, IT सेक्टर आज सबसे बड़ा लूजर रहा, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.47% की गिरावट दर्ज की गई. फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में भी मुनाफावसूली देखने को मिली.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

विशेषज्ञों की राय
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई का स्थिरता और विकास पर ध्यान देना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ है. रेलिगेयर ब्रोकिंग के विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक निफ्टी 25,400 के स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार में 'बाय ऑन डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनाई जा सकती है. भारतीय रुपये में आई मामूली मजबूती ने भी बाजार की धारणा को सुधारने में मदद की.

