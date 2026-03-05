ETV Bharat / business

बाजार की जोरदार वापसी: सेंसेक्स 900 अंक उछलकर 80,000 के पार, निफ्टी 24,765 के स्तर पर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार (5 मार्च, 2026) को जबरदस्त वापसी करते हुए पिछले एक महीने का सबसे बेहतरीन सत्र दर्ज किया. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव में नरमी के संकेतों ने निवेशकों के भरोसे को फिर से जगा दिया है. दिन के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 899.71 अंक (1.14%) की बढ़त के साथ 80,015.90 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 285.40 अंक (1.17%) चढ़कर 24,765.90 पर रहा.

तनाव कम होने की खबरों से मिली मजबूती

बाजार में इस उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण वे रिपोर्ट रहीं, जिनमें संकेत दिया गया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने पर विचार कर सकता है, बशर्ते अमेरिका एक संतोषजनक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करे. इस कूटनीतिक प्रगति की संभावना ने वैश्विक स्तर पर 'रिस्क एपेटाइट' को बढ़ा दिया. इसके अतिरिक्त, आर्थिक विशेषज्ञों के इस अनुमान ने भी मदद की कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष केवल 1 से 3 सप्ताह तक ही सीमित रह सकता है.

सेक्टरवार प्रदर्शन और दिग्गज शेयर

बाजार की इस रैली का नेतृत्व मेटल सेक्टर ने किया, जिसमें निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ. दिग्गज शेयरों में अदानी पोर्ट्स (Adani Ports), हिंडाल्को, और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. व्यापक बाजार ने मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया; निफ्टी मिडकैप 100 में 1.52% और स्मॉलकैप 100 में 1.58% की तेजी दर्ज की गई.