सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसला; बिकवाली के दबाव में लाल निशान पर बंद हुआ बाजार

मुनाफावसूली और बिकवाली के चलते सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 133 अंकों की गिरावट के साथ 25,642 पर रहा.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 4:06 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 4:29 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों से जारी तेजी पर गुरुवार (5 फरवरी, 2026) को ब्रेक लग गया. निवेशकों द्वारा वैश्विक व्यापक आर्थिक (macro) घटनाक्रमों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के रुख पर स्पष्टता का इंतजार करने के बीच बाजार लाल निशान पर बंद हुए.

प्रमुख सूचकांकों का हाल
मुंबई शेयर बाजार का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) 503 अंक यानी 0.60 प्रतिशत गिरकर 83,313 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) 113 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,642 पर आ गया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

सेक्टोरल प्रदर्शन और छोटे शेयरों की स्थिति
बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण मेटल और आईटी सेक्टर में हुई बिकवाली रही. Nifty Metal इंडेक्स में 1.02 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि आईटी और ऑटो सेक्टर 0.50 प्रतिशत से अधिक टूट गए.

केवल Nifty PSU Bank ही ऐसा सेक्टर रहा जो 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.28 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (ETV Bharat)

बाजार के जानकारों की राय
विश्लेषकों के अनुसार, बाजार में ट्रेडिंग काफी चुनिंदा और स्टॉक-विशिष्ट रही. निर्यात-उन्मुख और चुनिंदा चक्रीय शेयरों में मामूली दिलचस्पी देखी गई, लेकिन हाल ही में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में मुनाफावसूली (profit-taking) ने बेंचमार्क को नीचे खींच लिया. Bank Nifty भी अपने ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अल्पकालिक कमजोरी का संकेत है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

रुपया और वैश्विक कारक
इस बीच, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.32 के स्तर पर स्थिर रहा. निवेशक वर्तमान में अमेरिका-ईरान वार्ता और कल आने वाली RBI मौद्रिक नीति की घोषणा पर नजरें गड़ाए हुए हैं. जानकारों का मानना है कि जब तक निफ्टी 25,750 के स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

