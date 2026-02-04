मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, जानें सेंसेक्स-निफ्टी का हाल
भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : February 4, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई: बुधवार, 4 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा, लेकिन अंत में यह मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा. आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बावजूद ऑटो और तेल एवं गैस शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार को संभाला.
आज के बाजार का मुख्य हाल
बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex): आज 78.56 अंक (0.09%) की बढ़त के साथ 83,817.69 पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी (NSE Nifty 50): 48.45 अंक (0.19%) की मजबूती के साथ 25,776 के स्तर पर रहा. वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपये में आज कमजोरी देखी गई. यह 9 पैसे गिरकर 90.41 प्रति डॉलर पर बंद हुआ
यह खबर अपडेट हो रही है.