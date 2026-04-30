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कच्चे तेल में उछाल से शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स 583 अंक गिरा

क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी नीचे बंद हुए.

Stock market slips due to rise in crude oil prices
कच्चे तेल में उछाल से शेयर बाजार फिसला (सांकेतिक फोटो-IANS)
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By PTI

Published : April 30, 2026 at 5:37 PM IST

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मुंबई : कच्चे तेल के ऊंचे स्तर, कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरकर बंद हुए. सेंसेक्स में करीब 583 अंक की कमजोरी रही जबकि निफ्टी 180 अंक टूट गया.

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 582.86 अंक यानी 0.75 प्रतिशत टूटकर 76,913.50 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 1,237.5 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में कुछ संभल गया. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 180.10 अंक यानी 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 अंक पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

दूसरी तरफ, सन फार्मा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.52 प्रतिशत गिरकर 116.2 डॉलर प्रति बैरल पर रहा.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 2,468.42 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

लाइवलॉन्ग वेल्थ के संस्थापक एवं शोध विश्लेषक हरिप्रसाद के. ने कहा, "शुरुआत में घबराहट भरी बिकवाली के बाद बाजार में सुधार देखने को मिला. हालांकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया."

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग एक प्रतिशत से अधिक टूटकर बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (ETV Bharat)

यूरोपीय बाजार मिलेजुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए थे. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है और इससे वैश्विक बाजारों पर दबाव पड़ा है."

नायर ने कहा कि घरेलू स्तर पर वाहन, बैंक, धातु और रियल एस्टेट शेयरों में गिरावट रही, जबकि आईटी और दवा कंपनियों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली. बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 609.45 अंक बढ़कर 77,496.36 अंक और एनएसई निफ्टी 181.95 अंक चढ़कर 24,177.65 अंक पर बंद हुए थे.

ये भी पढ़ें- कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल, 2022 के बाद सबसे तेज भाव

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