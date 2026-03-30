ETV Bharat / business

FY26 के आखिरी दिन सेंसेक्स-निफ्टी में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1635 अंक टूटा, निफ्टी 22,400 पर बंद

मुंबई: वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) का समापन भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद निराशाजनक रहा. सोमवार, 30 मार्च को शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी सत्र में भारी बिकवाली देखने को मिली. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के विस्तार की आशंकाओं ने निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.

बाजार का हाल: आंकड़ों की नजर में

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,635.67 अंक (2.22%) गिरकर 71,947.55 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 488.20 अंक (2.14%) टूटकर 22,331.40 पर आ गया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी का 22,500 के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से नीचे बंद होना तकनीकी रूप से काफी कमजोर संकेत है, जो आने वाले समय में गिरावट जारी रहने की ओर इशारा करता है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार में इस "रक्तपात" के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता संघर्ष है. खबरों के मुताबिक, ईरानी हमलों के विस्तार और हूतियों के युद्ध में शामिल होने की रिपोर्टों ने निवेशकों को जोखिम कम करने (Risk-off) पर मजबूर कर दिया. इसके अलावा, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका प्रबल हो गई है, जो भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए मुद्रास्फीति (Inflation) का बड़ा खतरा है.