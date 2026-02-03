ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से शेयर बाजार में भारी उछाल, निफ्टी रियल्टी 5% ऊपर, गोदरेज और लोढ़ा के शेयरों में बंपर तेजी

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से शेयर बाजार में भारी उछाल आया है, जिसमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे अधिक तेजी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : February 3, 2026 at 3:47 PM IST

मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (Trade Deal) की खबरों ने आज भारतीय शेयर बाजार में उत्सव का माहौल पैदा कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने ऊंची उड़ान भरी है. इस सकारात्मक खबर का सबसे बड़ा असर रियल्टी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है, जहां निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण 'निफ्टी रियल्टी इंडेक्स' करीब 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 816.85 के स्तर पर पहुंच गया.

रियल्टी सेक्टर में रिकॉर्ड बढ़त
रियल्टी इंडेक्स में शामिल 10 में से 9 शेयर आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों और टैरिफ में कटौती से देश की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिलेगा.

प्रमुख शेयरों का हाल
गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties): यह स्टॉक आज रियल्टी इंडेक्स का 'टॉप गेनर' रहा. दोपहर तक इसमें 9.10% की जबरदस्त तेजी देखी गई. ₹1612 पर खुलने के बाद इसने ₹1743.10 के उच्च स्तर को छुआ.

लोढ़ा डेवलपर्स (Macrotech Developers): कंपनी के शेयरों में 7.33% की उछाल दर्ज की गई. यह ₹1046.55 के डे-हाई पर पहुंचने के बाद ₹1032 के आसपास ट्रेड कर रहा था.

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज: इस स्टॉक ने भी निवेशकों को खुश किया और करीब 6% की बढ़त के साथ ₹782.70 पर कारोबार करता दिखा.

अन्य दिग्गज: प्रेस्टीज एस्टेट्स (4.46%), सोभा लिमिटेड (4.69%), ओबेरॉय रियल्टी (3.72%) और डीएलएफ (3.66%) में भी जोरदार लिवाली देखी गई.

बाजार का रुख और एकमात्र गिरावट
जहां पूरा सेक्टर रफ्तार भर रहा है, वहीं 'सिग्नेचर ग्लोबल' इस इंडेक्स का इकलौता शेयर रहा जिसमें 0.40% की मामूली गिरावट देखी गई. जानकारों के मुताबिक, ट्रेड डील के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का भरोसा भारतीय बाजार में फिर से लौटा है.

भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद बंद करने और 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान आयात करने की प्रतिबद्धता ने इस डील की राह आसान की है. NSE India के आंकड़ों के अनुसार, इस डील से न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि रियल्टी जैसे घरेलू मांग वाले सेक्टरों में भी विदेशी पूंजी का प्रवाह तेज होगा.

संपादक की पसंद

