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उतार-चढ़ाव भरा बुधवार, 609 अंकों की बढ़त लेकर सेंसेक्स और 182 अंक चढ़कर निफ्टी बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहा. वैश्विक स्तर पर जारी राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल के बावजूद, घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे. हालांकि, बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त का एक बड़ा हिस्सा कारोबारी सत्र के अंतिम घंटों में गंवा दिया.

बाजार का अंतिम आंकड़ा

कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 609.45 अंक (0.79%) की तेजी के साथ 77,496.36 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 181.95 अंक (0.76%) चढ़कर 24,177.65 के स्तर पर स्थिर हुआ.

कच्चे तेल और यूएई के फैसले ने बढ़ाई चिंता

बाजार में आई शुरुआती मजबूती को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने तगड़ा झटका दिया. इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें 3 प्रतिशत से अधिक उछलकर $114.60 प्रति बैरल पर पहुंच गईं. इस तेजी के पीछे दो मुख्य कारण रहे:

अमेरिका-ईरान वार्ता: परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकने से सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है.

OPEC से यूएई का बाहर होना: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई से तेल निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक' (OPEC) से बाहर होने का चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता देखी जा रही है.