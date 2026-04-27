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बाज़ार में शानदार क्लोजिंग, सेंसेक्स 639 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार; न्यूजीलैंड डील से लौटी रौनक

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते और वैश्विक राहत से बाजार में रौनक रही; सेंसेक्स 639 अंक उछला और निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ. निवेशक मालामाल हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 4:22 PM IST

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मुंबई: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स ने सोमवार को एक बार फिर अपनी मजबूती दर्ज की. भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संपन्न होने से निवेशकों के उत्साह को पंख लग गए. इस सकारात्मक सेंटिमेंट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपने दिन के उच्च स्तर के करीब बंद हुए.

बाजार का प्रदर्शन और प्रमुख आंकड़े
कारोबारी सत्र के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 639.42 अंक या 0.83% की तेजी के साथ 77,303.63 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 194.75 अंक या 0.81% चढ़कर 24,092.70 पर पहुंच गया. बाजार की इस तेजी में मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मुख्य सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया. निफ्टी मिडकैप में 1.55% और स्मॉलकैप में 1.96% की शानदार बढ़त दर्ज की गई.

FTA: व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नया अध्याय
नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले की उपस्थिति में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया. इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अब न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ पूरी तरह हटा दिया गया है. इसके साथ ही, भारत भी न्यूजीलैंड से होने वाले 95 प्रतिशत आयात पर सीमा शुल्क में भारी कटौती या उसे समाप्त करेगा. इस कदम से भारतीय कपड़ा, रत्न-आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को न्यूजीलैंड के बाजार में सीधी और सस्ती पहुंच मिलेगी.

सेक्टोरल अपडेट और टॉप गेनर्स
आज के कारोबार में फार्मा, आईटी और रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से अदाणी पोर्ट्स, सन फार्मा, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील प्रमुख बढ़त बनाने वाले शेयर रहे. वहीं, दूसरी ओर एक्सिस बैंक, बीईएल (BEL), ट्रेंट और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में मुनाफावसूली के कारण दबाव देखा गया.

वैश्विक और भू-राजनीतिक कारक
घरेलू खबरों के अलावा, वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की खबरों ने भी बाजार को समर्थन दिया. ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को एक शांति प्रस्ताव भेजा है. इस घटनाक्रम से कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आने की आशंका कम हुई है, जिससे वैश्विक निवेशकों ने राहत की सांस ली है.

तकनीकी नजरिया और रुपया
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी स्तर पर निफ्टी के लिए 24,300–24,400 का क्षेत्र एक मजबूत प्रतिरोध (Resistance) बना हुआ है. नीचे की ओर, 23,900 का स्तर तत्काल सपोर्ट का काम करेगा. इस बीच, मुद्रा बाजार में रुपया 0.07% की मजबूती के साथ 94.16 के स्तर पर बंद हुआ.

यह भी पढ़ें- बाजार में लौटी हरियाली, वैश्विक संकेतों के दम पर सेंसेक्स 450 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार

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