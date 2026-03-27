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भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,690 अंक टूटा, निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपये डूबे

शुक्रवार के सत्र में बाजार के दिग्गजों में भारी बिकवाली देखी गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) में सबसे ज्यादा 4.55% की गिरावट दर्ज की गई.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 4:17 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका, इजरायल व ईरान के बीच जारी अनिश्चितता ने निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया. इस भारी बिकवाली के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1,690.25 अंक (2.25%) लुढ़ककर 73,583.22 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 486.85 अंक (2.09%) गिरकर 22,819.60 पर आ गया.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, गिरावट की सबसे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर गहराता तनाव है. ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष की आशंका और अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर स्पष्टता की कमी ने वैश्विक बाजारों को झकझोर दिया है. इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा दी है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है. शुक्रवार को हुई इस गिरावट से निवेशकों की करीब 9 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति खाक हो गई.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

सेक्टर और स्टॉक्स का हाल
शुक्रवार के सत्र में बाजार के दिग्गजों में भारी बिकवाली देखी गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) में सबसे ज्यादा 4.55% की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इंडिगो और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयर भी लाल निशान में रहे.

सेक्टर के लिहाज से देखें तो PSU बैंक, रियल्टी और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी. हालांकि, चौतरफा बिकवाली के बीच IT सेक्टर ने कुछ हद तक जुझारूपन दिखाया और बाजार को संभालने की कोशिश की. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल तीन शेयर—TCS, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड—ही हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

आगे की राह: क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए 22,800 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है. यदि बाजार इसके नीचे जाता है, तो गिरावट और गहरी हो सकती है. ऊपर की ओर 23,500 का स्तर एक बड़ी बाधा (Resistance) बना हुआ है. विशेषज्ञों की सलाह है कि जब तक वैश्विक स्थितियां सामान्य नहीं होतीं, निवेशकों को 'सेल-ऑन-राइज' की रणनीति अपनानी चाहिए.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (Etv Bharat)

आने वाले दिनों में कच्चे तेल की चाल, भारतीय रुपये की गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के रुख पर बाजार की पैनी नजर रहेगी.

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