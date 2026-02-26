ETV Bharat / business

शेयर बाजार में मिला-जुला रुख: हेल्थकेयर और PSU बैंकों में रौनक, सेंसेक्स मामूली गिरावट पर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को एक उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद मिली-जुली समाप्ति की. जहां एक ओर हेल्थकेयर और सरकारी बैंकों (PSU Banks) के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई, वहीं दूसरी ओर मीडिया और FMCG सेक्टर के शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाए रखा.

प्रमुख सूचकांकों का हाल

दिन के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी (Nifty 50) मामूली 0.06 प्रतिशत यानी 14.05 अंकों की बढ़त के साथ 25,496.55 के स्तर पर बंद हुआ. इसके विपरीत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 27.46 अंक या 0.03 प्रतिशत फिसलकर 82,248.61 पर बंद हुआ. बाजार के जानकारों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,400 का स्तर एक मजबूत आधार के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन तेजी के लिए 25,700 के पार जाना आवश्यक है.

सेक्टोरल प्रदर्शन: दवा और सरकारी बैंक चमके

आज के सत्र में हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया. निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.24% और निफ्टी फार्मा में 1.08% की बढ़त दर्ज की गई. सरकारी बैंकों के शेयरों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला. हालांकि, मीडिया और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.68% और एफएमसीजी इंडेक्स 0.16% की गिरावट के साथ बंद हुए.

