शेयर बाजार में मिला-जुला रुख: हेल्थकेयर और PSU बैंकों में रौनक, सेंसेक्स मामूली गिरावट पर बंद
मिले-जुले बाजार में निफ्टी 25,496 पर टिका, जबकि सेंसेक्स मामूली गिरा. हेल्थकेयर और PSU बैंक चमके, लेकिन FMCG और मीडिया शेयरों में बिकवाली रही.
Published : February 26, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को एक उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद मिली-जुली समाप्ति की. जहां एक ओर हेल्थकेयर और सरकारी बैंकों (PSU Banks) के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई, वहीं दूसरी ओर मीडिया और FMCG सेक्टर के शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाए रखा.
प्रमुख सूचकांकों का हाल
दिन के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी (Nifty 50) मामूली 0.06 प्रतिशत यानी 14.05 अंकों की बढ़त के साथ 25,496.55 के स्तर पर बंद हुआ. इसके विपरीत, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 27.46 अंक या 0.03 प्रतिशत फिसलकर 82,248.61 पर बंद हुआ. बाजार के जानकारों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,400 का स्तर एक मजबूत आधार के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन तेजी के लिए 25,700 के पार जाना आवश्यक है.
सेक्टोरल प्रदर्शन: दवा और सरकारी बैंक चमके
आज के सत्र में हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया. निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.24% और निफ्टी फार्मा में 1.08% की बढ़त दर्ज की गई. सरकारी बैंकों के शेयरों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला. हालांकि, मीडिया और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.68% और एफएमसीजी इंडेक्स 0.16% की गिरावट के साथ बंद हुए.
चढ़ने और गिरने वाले शेयर
टॉप गेनर्स: दिग्गज शेयरों में BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स) सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा. इसके अलावा सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल में अच्छी बढ़त दर्ज की गई.
टॉप लूजर्स: सेंसेक्स के 30 शेयरों में Trent 1.61% की गिरावट के साथ सबसे पीछे रहा. साथ ही, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स के शेयरों में भी गिरावट देखी गई.
संस्थानिक निवेशकों की गतिविधि
बाजार को संस्थागत निवेशकों का अच्छा साथ मिला. 25 फरवरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने ₹3,024.50 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने भी ₹3,639.97 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदकर बाजार को मजबूती प्रदान की.
विशेषज्ञों की राय
विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, विशेषकर आईटी और मेटल सेक्टर में तेजी के कारण बाजार बढ़त के साथ खुला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से बढ़त बरकरार नहीं रह सकी. फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे (Range-bound) में कारोबार कर रहा है.
