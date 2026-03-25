बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1205 अंक उछलकर 75,273 पर
कच्चे तेल में गिरावट से गदगद शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ; सेंसेक्स 1205 अंक उछलकर 75,273 और निफ्टी 23,306 के स्तर पर रहा.
Published : March 25, 2026 at 4:32 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 25 मार्च 2026 को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने घरेलू निवेशकों के उत्साह को दोगुना कर दिया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50, दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने आज 1.6% से अधिक की बढ़त दर्ज की.
बाजार का लेखा-जोखा
कारोबार के अंत में, 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,205 अंक (1.63%) की भारी बढ़त के साथ 75,273.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 392.70 अंक (1.72%) चढ़कर 23,306.45 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा. इस एक दिन की तेजी ने निवेशकों की झोली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये डाल दिए.
तेजी के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस रैली के पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदें हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है. इस खबर से वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक जोखिम कम हुआ है.
दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से राजकोषीय घाटा कम होता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है.
सेक्टरवार प्रदर्शन
आज के कारोबार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.30% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.59% की उछाल रही, जो यह दर्शाता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों का भरोसा लौट रहा है.
टॉप गेनर्स: बजाज फाइनेंस, टाइटन, इंडिगो, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा.
टॉप लूजर्स: आईटी सेक्टर में कमजोरी रही, जिसमें टेक महिंद्रा, टीसीएस और पावर ग्रिड जैसे शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए 23,300–23,350 का स्तर अब एक महत्वपूर्ण जोन बन गया है. यदि बाजार इस स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो आने वाले दिनों में और स्थिरता देखी जा सकती है. ऊपर की ओर 23,500–23,600 का स्तर एक बड़ी बाधा (Resistance) बना हुआ है, जबकि नीचे की तरफ 23,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा.
फिलहाल, निवेशकों की नजरें वैश्विक घटनाक्रमों और आने वाले तिमाही नतीजों पर टिकी हैं. गिरावट वाले आईटी शेयरों को छोड़कर, बाजार के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल 'बाय ऑन डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति प्रभावी दिख रही है.
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