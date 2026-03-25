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बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1205 अंक उछलकर 75,273 पर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 25 मार्च 2026 को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने घरेलू निवेशकों के उत्साह को दोगुना कर दिया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50, दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने आज 1.6% से अधिक की बढ़त दर्ज की.

बाजार का लेखा-जोखा

कारोबार के अंत में, 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,205 अंक (1.63%) की भारी बढ़त के साथ 75,273.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 392.70 अंक (1.72%) चढ़कर 23,306.45 के स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहा. इस एक दिन की तेजी ने निवेशकों की झोली में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये डाल दिए.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस रैली के पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीदें हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है. इस खबर से वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक जोखिम कम हुआ है.

दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होने से राजकोषीय घाटा कम होता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है.