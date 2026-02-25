मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, IT और मेटल शेयरों में रही खरीदारी

मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, IT और मेटल शेयरों में रही खरीदारी
बुधवार को भारतीय शेयर बाजार भारी उतार-चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त पर बंद हुआ.
Published : February 25, 2026 at 4:27 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा. शुरुआती बढ़त को गंवाने के बाद, बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा. रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली के दबाव ने सूचकांकों पर दबाव बनाया, लेकिन आईटी (IT) और मेटल (Metal) सेक्टर में हुई खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया.
बाजार का अंतिम आंकड़ा
दिन के कारोबार के अंत में, निफ्टी 50 (Nifty 50) 57.85 अंक यानी 0.23% की बढ़त के साथ 25,482.50 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, सेंसेक्स 50.15 अंक या 0.06% की मामूली तेजी के साथ 82,276.07 पर रहा. मुख्य सूचकांकों की तुलना में ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) का प्रदर्शन बेहतर रहा. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.58% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.96% की तेजी दर्ज की गई.
किन शेयरों में रहा एक्शन?
बाजार की बढ़त की कमान HCL Tech ने संभाली, जिसके शेयर 2.8% की मजबूती के साथ बंद हुए. इसके अलावा टाटा स्टील, टीसीएस, इंडिगो, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी टॉप गेनर्स में शामिल रहे.
दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार के लिए सबसे बड़ा बोझ साबित हुआ, इसके शेयरों में 2.23% की गिरावट आई. एसबीआई, भारती एयरटेल, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी गिरावट देखी गई, जिससे बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाया.
सेक्टर का हाल
आज के कारोबार में निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. फार्मा और आईटी इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई. इसके विपरीत, निफ्टी पीएसयू बैंक (PSU Bank) इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.
विशेषज्ञों की राय और तकनीकी स्तर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,400 का स्तर तत्काल सपोर्ट (सहारा) के रूप में काम कर रहा है. ऊपर की ओर 25,600–25,650 का क्षेत्र एक मजबूत रेजिस्टेंस (रुकावट) बना हुआ है. यदि निफ्टी 25,300 के नीचे फिसलता है, तो यह 25,150 के स्तर तक जा सकता है. वहीं, बाजार में बड़ी तेजी तभी आएगी जब निफ्टी 25,650 के पार टिकने में सफल होगा, जो इसे 25,800-26,000 की दिशा में ले जा सकता है.
यह भी पढ़ें- सोने-चांदी की कीमतों में लगी आग! MCX पर गोल्ड 1.61 लाख के पार, जानें आज के नए भाव