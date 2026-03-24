बाजार में शानदार क्लोजिंग: सेंसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,000 के पार, निफ्टी 22,912 पर बंद
भू-राजनीतिक तनाव घटने से सेंसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,068 और निफ्टी 399 अंक चढ़कर 22,912 पर बंद हुआ.बैंकिंग और ऑटो शेयरों में जोरदार खरीदारी रही.
Published : March 24, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को जबरदस्त वापसी की. भू-राजनीतिक तनाव में कमी की खबरों और ऑटो व बैंकिंग शेयरों में आई भारी खरीदारी के चलते बेंचमार्क इंडेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,372.06 अंक (1.89%) की भारी बढ़त के साथ 74,068.45 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 399.75 अंक (1.78%) चढ़कर 22,912.40 के स्तर पर पहुंच गया.
बाजार में तेजी के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बड़ी तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में नरमी के संकेत हैं. निवेशकों को उम्मीद है कि राजनयिक प्रयासों से पश्चिम एशिया में स्थिति सुधरेगी. हालांकि संकेत अभी भी मिले-जुले हैं, लेकिन बाजार ने इसे सकारात्मक रूप में लिया. इसके अलावा, शॉर्ट-कवरिंग और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को सहारा दिया.
सेक्टोरल प्रदर्शन और दिग्गज शेयर
आज के सत्र में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3% से अधिक की तेजी के साथ सबसे आगे रहा. बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. HDFC बैंक, L&T, और इंडिगो जैसे शेयरों में शानदार बढ़त देखी गई. कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी की उम्मीद से विमानन कंपनियों के शेयरों को मजबूती मिली. दूसरी ओर, फार्मा सेक्टर अन्य इंडेक्स की तुलना में थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन वह भी हरे निशान में ही बंद हुआ.
मिडकैप और स्मॉलकैप में रौनक
सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि व्यापक बाजार में भी उत्साह दिखा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 2.60% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.63% की बढ़त दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा वापस लौट रहा है. इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में लगभग 8-9 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि तकनीकी तौर पर निफ्टी ने एक मजबूत रिकवरी के संकेत दिए हैं. "निफ्टी के लिए अब 22,700 का स्तर एक तत्काल सपोर्ट के रूप में काम करेगा. यदि बाजार इस स्तर के ऊपर टिका रहता है, तो आने वाले दिनों में और तेजी देखी जा सकती है," एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया.
शेयर बाजार में जश्न के माहौल के बीच, भारतीय रुपया आज थोड़ा कमजोर रहा. रुपया 0.36% गिरकर 93.90 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और आयात की बढ़ती लागत ने मुद्रा बाजार पर दबाव बनाए रखा.
यह भी पढ़ें- वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026: सिंगापुर चांगी बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा; भारतीय एयरपोर्ट्स ने वैश्विक रैंकिंग में गाड़े झंडे