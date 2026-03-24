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बाजार में शानदार क्लोजिंग: सेंसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,000 के पार, निफ्टी 22,912 पर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को जबरदस्त वापसी की. भू-राजनीतिक तनाव में कमी की खबरों और ऑटो व बैंकिंग शेयरों में आई भारी खरीदारी के चलते बेंचमार्क इंडेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,372.06 अंक (1.89%) की भारी बढ़त के साथ 74,068.45 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 399.75 अंक (1.78%) चढ़कर 22,912.40 के स्तर पर पहुंच गया.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बड़ी तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में नरमी के संकेत हैं. निवेशकों को उम्मीद है कि राजनयिक प्रयासों से पश्चिम एशिया में स्थिति सुधरेगी. हालांकि संकेत अभी भी मिले-जुले हैं, लेकिन बाजार ने इसे सकारात्मक रूप में लिया. इसके अलावा, शॉर्ट-कवरिंग और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी ने भी बाजार को सहारा दिया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

सेक्टोरल प्रदर्शन और दिग्गज शेयर

आज के सत्र में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 3% से अधिक की तेजी के साथ सबसे आगे रहा. बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. HDFC बैंक, L&T, और इंडिगो जैसे शेयरों में शानदार बढ़त देखी गई. कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी की उम्मीद से विमानन कंपनियों के शेयरों को मजबूती मिली. दूसरी ओर, फार्मा सेक्टर अन्य इंडेक्स की तुलना में थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन वह भी हरे निशान में ही बंद हुआ.