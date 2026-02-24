ETV Bharat / business

निवेशकों के ₹3 लाख करोड़ डूबे, सेंसेक्स 1068 अंक टूटा, बैंकिंग और IT शेयरों ने बढ़ाई टेंशन

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा. अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर उपजी नई चिंताओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होने वाले बदलावों के डर ने बाजार को हिलाकर रख दिया. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

बाजार का हाल: आंकड़ों की नजर से

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,068.74 अंक (1.28%) टूटकर 82,225.92 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 288.35 अंक (1.12%) फिसलकर 25,424.65 के स्तर पर आ गया. इस गिरावट के कारण महज एक दिन में निवेशकों की करीब ₹3 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई.

गिरावट के मुख्य कारण

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चेतावनी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 15% नए अस्थायी वैश्विक टैरिफ (Tariffs) लगाने की धमकी दी है. उन्होंने उन देशों को भी चेतावनी दी है जो हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से पीछे हट रहे हैं. इससे वैश्विक स्तर पर 'ट्रेड वॉर' छिड़ने का डर पैदा हो गया है.

IT सेक्टर में AI का खौफ

एंथ्रोपिक (Anthropic) के नए AI टूल 'क्लाउड कोड' (Claude Code) की खबरों ने भारतीय IT कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है. यह टूल पुराने सॉफ्टवेयर कोड को आधुनिक बनाने में सक्षम है, जिससे भारतीय IT कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.