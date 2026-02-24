निवेशकों के ₹3 लाख करोड़ डूबे, सेंसेक्स 1068 अंक टूटा, बैंकिंग और IT शेयरों ने बढ़ाई टेंशन
मंगलवार को शेयर मार्केट में कोहराम मचा हुआ है और भारी गिरावट देखने को मिल रही है.
Published : February 24, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा. अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर उपजी नई चिंताओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से होने वाले बदलावों के डर ने बाजार को हिलाकर रख दिया. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से अधिक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
बाजार का हाल: आंकड़ों की नजर से
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 1,068.74 अंक (1.28%) टूटकर 82,225.92 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 288.35 अंक (1.12%) फिसलकर 25,424.65 के स्तर पर आ गया. इस गिरावट के कारण महज एक दिन में निवेशकों की करीब ₹3 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई.
गिरावट के मुख्य कारण
डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चेतावनी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 15% नए अस्थायी वैश्विक टैरिफ (Tariffs) लगाने की धमकी दी है. उन्होंने उन देशों को भी चेतावनी दी है जो हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से पीछे हट रहे हैं. इससे वैश्विक स्तर पर 'ट्रेड वॉर' छिड़ने का डर पैदा हो गया है.
IT सेक्टर में AI का खौफ
एंथ्रोपिक (Anthropic) के नए AI टूल 'क्लाउड कोड' (Claude Code) की खबरों ने भारतीय IT कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है. यह टूल पुराने सॉफ्टवेयर कोड को आधुनिक बनाने में सक्षम है, जिससे भारतीय IT कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
निफ्टी IT इंडेक्स में बड़ी गिरावट
IT सेक्टर आज सबसे ज्यादा पिटा. निफ्टी IT इंडेक्स 4.74% गिरकर दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया. टेक महिंद्रा, HCL टेक और इंफोसिस जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई.
अन्य सेक्टरों का प्रदर्शन
IT के अलावा रियल्टी इंडेक्स में भी 2.54% की गिरावट रही. हालांकि, मेटल सेक्टर ने बाजार के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया. मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में गिरावट मुख्य सूचकांकों की तुलना में कम (करीब 0.3% से 0.5%) रही.
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए 25,300 का स्तर अब बेहद महत्वपूर्ण है. यदि बाजार इसके नीचे जाता है, तो गिरावट 25,200 तक बढ़ सकती है. ऊपर की ओर 25,500-25,600 का जोन अब एक मजबूत प्रतिरोध (Resistance) बन गया है.
जेफरीज (Jefferies) के क्रिस्टोफर वुड ने भी चेतावनी दी है कि इस साल AI आधारित ट्रेड पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारत पर भी देखने को मिल रहा है.
