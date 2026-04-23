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लाल निशान में बंद हुआ बाजार: कच्चे तेल की कीमतों में उबाल, सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 पर हुआ ढेर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) का दिन निराशाजनक रहा. वैश्विक दबाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों की धारणा पर बुरा असर पड़ा. बाजार का हाल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स 852.49 अंक (1.09%) गिरकर 77,664.00 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 भी 205 अंक (0.84%) की गिरावट के साथ 24,173.05 पर सिमट गया. बाजार की इस गिरावट ने निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा कर दिए. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचना है. रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेंट क्रूड फिलहाल 103 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.