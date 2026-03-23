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जंग की आंच में जला शेयर बाजार! सेंसेक्स 1,836 अंक टूटा, निवेशकों के डूबे ₹14 लाख करोड़

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन 'ब्लैक मंडे' साबित हुआ. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों ने घरेलू शेयर बाजार की कमर तोड़ दी. सोमवार को कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स 'सेंसेक्स' 1,836.57 अंक (2.46%) की भारी गिरावट के साथ 72,696.39 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी' 601.85 अंक (2.60%) फिसलकर 22,512.65 पर आ गया.

भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की मार

बाजार में इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) 48 घंटों के भीतर खोलने की चेतावनी के बाद वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया. इसके जवाब में ईरान ने ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की धमकी दी है. इस तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 2.37% बढ़कर $108.73 प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जिससे भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का खतरा बढ़ गया है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

निवेशकों में दहशत, 'फियर इंडेक्स' में उछाल

बाजार में अनिश्चितता का आलम यह था कि भारत का वोलैटिलिटी इंडेक्स (India VIX) 17% से अधिक उछलकर 26.73 पर पहुंच गया, जो निवेशकों के बीच अत्यधिक डर को दर्शाता है. इस एक दिन की गिरावट में निवेशकों की लगभग ₹14 लाख करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में तो और भी बुरा हाल रहा, जहां क्रमशः 3.69% और 4.16% की गिरावट दर्ज की गई.