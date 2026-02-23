तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 83,000 के पार, PSU बैंक और हेल्थकेयर सेक्टर चमके
PSU बैंकों और हेल्थकेयर में खरीदारी से बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़ा. सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर 83,295 और निफ्टी 25,713 के स्तर पर बंद हुआ.
Published : February 23, 2026 at 4:22 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को अपने तेजी के सिलसिले को बरकरार रखा. सरकारी बैंकों (PSU Banks) और हेल्थकेयर शेयरों में आई जोरदार खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों ने भी घरेलू निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 479.95 अंक (0.58%) की बढ़त के साथ 83,294.66 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 141.75 अंक (0.55%) चढ़कर 25,713 पर पहुंच गया.
तेजी के मुख्य कारण
बाजार में इस बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आई एक बड़ी खबर रही. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (पारस्परिक शुल्क) के खिलाफ फैसला सुनाया है. इस फैसले से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाएं कम हुई हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिला.
सेक्टर और शेयरों का हाल
आज के कारोबार में PSU बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.36% की तेजी के साथ बंद हुआ. हेल्थकेयर सेक्टर में भी 1.03% की अच्छी बढ़त देखी गई.
टॉप गेनर्स: निफ्टी में अडानी पोर्ट्स 2.82% की बढ़त के साथ टॉप पर रहा. इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी तगड़ी खरीदारी दिखी.
टॉप लूजर्स: दूसरी तरफ आईटी (IT) सेक्टर आज दबाव में रहा. इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा ट्रेंट और आईटीसी के शेयरों में भी बिकवाली रही.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए अब 25,800 से 25,900 का स्तर एक बड़ी बाधा (Resistance) बना हुआ है, क्योंकि यहां भारी ओपन इंटरेस्ट (OI) देखा जा रहा है. नीचे की तरफ 25,500 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है.
हालांकि, बाजार में तेजी के बावजूद विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. उनका मानना है कि भविष्य में टैरिफ और व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है, जिसका असर फार्मा, टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर पर पड़ सकता है. फिलहाल, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती ने बाजार को स्थिरता प्रदान की है.
