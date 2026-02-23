ETV Bharat / business

तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 83,000 के पार, PSU बैंक और हेल्थकेयर सेक्टर चमके

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को अपने तेजी के सिलसिले को बरकरार रखा. सरकारी बैंकों (PSU Banks) और हेल्थकेयर शेयरों में आई जोरदार खरीदारी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों ने भी घरेलू निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 479.95 अंक (0.58%) की बढ़त के साथ 83,294.66 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 141.75 अंक (0.55%) चढ़कर 25,713 पर पहुंच गया. तेजी के मुख्य कारण

बाजार में इस बढ़त के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आई एक बड़ी खबर रही. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 'रेसिप्रोकल टैरिफ' (पारस्परिक शुल्क) के खिलाफ फैसला सुनाया है. इस फैसले से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाएं कम हुई हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिला. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) सेक्टर और शेयरों का हाल

आज के कारोबार में PSU बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.36% की तेजी के साथ बंद हुआ. हेल्थकेयर सेक्टर में भी 1.03% की अच्छी बढ़त देखी गई.