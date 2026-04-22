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सेंसेक्स 756 अंक गिरकर बंद: पश्चिम एशिया में तनाव ने बिगाड़ा बाजार का मूड, निफ्टी भी 24,400 के नीचे फिसला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों से जारी बढ़त पर बुधवार को ब्रेक लग गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए. इस गिरावट के साथ ही निवेशकों के मन में वैश्विक अनिश्चितता को लेकर डर साफ देखा गया.

प्रमुख सूचकांकों का हाल

बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 0.95 प्रतिशत (756.84 अंक) गिरकर 78,516.49 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 0.81 प्रतिशत (198.50 अंक) की गिरावट के साथ 24,378.10 पर आ गया. बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी, जो कारोबार के अंत तक जारी रही.

गिरावट के मुख्य कारण

पश्चिम एशिया में तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल होने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान सरकार को "गंभीर रूप से खंडित" बताने और 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी जारी रखने के बयान से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है.

आईटी शेयरों में बिकवाली: आज के सत्र में आईटी इंडेक्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. प्रमुख आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों और वैश्विक मांग में सुस्ती की चिंताओं ने निवेशकों को बिकवाली के लिए मजबूर किया.

वैश्विक संकेत: अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने की खबरों ने सेंटीमेंट को और बिगाड़ दिया.