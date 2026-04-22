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सेंसेक्स 756 अंक गिरकर बंद: पश्चिम एशिया में तनाव ने बिगाड़ा बाजार का मूड, निफ्टी भी 24,400 के नीचे फिसला

पश्चिम एशिया में तनाव और आईटी शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 756 अंक गिरकर बंद हुआ, जिससे बाजार की तीन दिनों की तेजी थमी.

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सेंसेक्स 756 अंक गिरकर बंद (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 4:20 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों से जारी बढ़त पर बुधवार को ब्रेक लग गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए. इस गिरावट के साथ ही निवेशकों के मन में वैश्विक अनिश्चितता को लेकर डर साफ देखा गया.

प्रमुख सूचकांकों का हाल
बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 0.95 प्रतिशत (756.84 अंक) गिरकर 78,516.49 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 0.81 प्रतिशत (198.50 अंक) की गिरावट के साथ 24,378.10 पर आ गया. बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी, जो कारोबार के अंत तक जारी रही.

गिरावट के मुख्य कारण
पश्चिम एशिया में तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल होने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान सरकार को "गंभीर रूप से खंडित" बताने और 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी जारी रखने के बयान से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है.

आईटी शेयरों में बिकवाली: आज के सत्र में आईटी इंडेक्स सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. प्रमुख आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों और वैश्विक मांग में सुस्ती की चिंताओं ने निवेशकों को बिकवाली के लिए मजबूर किया.

वैश्विक संकेत: अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने की खबरों ने सेंटीमेंट को और बिगाड़ दिया.

छोटे और मझोले शेयरों में दिखी मजबूती
भले ही बेंचमार्क इंडेक्स (सेंसेक्स-निफ्टी) नीचे गिरे, लेकिन व्यापक बाजार (Broader Market) में मजबूती देखी गई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने बाजार को चौंकाते हुए 1.13 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की. इससे पता चलता है कि निवेशक अभी भी चुनिंदा छोटे शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

तकनीकी स्तर और आगे की राह
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,500–24,600 का स्तर एक मजबूत प्रतिरोध (Resistance) बना हुआ है. यदि निफ्टी कल 24,300 के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर को तोड़ता है, तो बाजार में और बड़ी गिरावट आ सकती है, जो इसे 24,100 के स्तर तक ले जा सकती है.

आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया से आने वाली खबरों पर टिकी रहेगी.

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