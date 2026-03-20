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मार्केट क्लोजिंग, आईटी शेयरों में ज़ोरदार खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहा. शुरुआती तेजी के बाद बाजार ने आखिरी घंटों में अपनी बढ़त का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया. इसके बावजूद, आईटी सेक्टर में आई जोरदार खरीदारी की बदौलत प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद होने में सफल रहे. बाजार का अंतिम आंकड़ा

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई (BSE) का सेंसेक्स 325.72 अंक (0.44%) की बढ़त के साथ 74,532.96 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 112.35 अंक (0.49%) चढ़कर 23,114.50 के स्तर पर स्थिर हुआ. बाजार एक समय इससे कहीं अधिक ऊपर था, लेकिन ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों ने निवेशकों के उत्साह पर पानी फेर दिया. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) आईटी सेक्टर ने संभाला मोर्चा

आज के कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता आईटी इंडेक्स रही, जो 2.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ. वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों और एक्सेंचर के बेहतर नतीजों के बाद घरेलू आईटी कंपनियों जैसे टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस में अच्छी खरीदारी देखी गई. इसके अलावा फार्मा और सरकारी बैंकों ने भी बाजार को सहारा दिया.