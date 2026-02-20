सेंसेक्स की लंबी छलांग, 82,800 के पार बंद हुआ बाजार, निफ्टी ने भी पकड़ी रफ्तार
शेयर बाजार में रौनक लौटी; सेंसेक्स 316 अंक चढ़कर 82,814 पर और निफ्टी 116 अंकों की बढ़त के साथ 25,571 के स्तर पर बंद हुआ.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : February 20, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को अच्छी तेजी देखी गई. सेंसेक्स 316.57 अंक चढ़कर 82,814.71 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 116.90 अंकों की बढ़त के साथ 25,571.25 का स्तर छुआ. इस तेजी का मुख्य कारण बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही. हालांकि, दूसरी ओर मुद्रा बाजार से चिंताजनक खबर आई. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 34 पैसे की गिरावट के साथ 91.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.
