सेंसेक्स की लंबी छलांग, 82,800 के पार बंद हुआ बाजार, निफ्टी ने भी पकड़ी रफ्तार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को अच्छी तेजी देखी गई. सेंसेक्स 316.57 अंक चढ़कर 82,814.71 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 116.90 अंकों की बढ़त के साथ 25,571.25 का स्तर छुआ. इस तेजी का मुख्य कारण बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही. हालांकि, दूसरी ओर मुद्रा बाजार से चिंताजनक खबर आई. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 34 पैसे की गिरावट के साथ 91.02 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.