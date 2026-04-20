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अमेरिका-ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती, निफ्टी और सेंसेक्स मामूली बढ़त पर बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने सावधानी बरती, जिसके चलते बाजार लगभग 'फ्लैट' यानी बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ. बाजार का लेखा-जोखा

कारोबार के अंत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 महज 11.30 अंक (0.05%) की मामूली बढ़त के साथ 24,364.85 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 26.76 अंक (0.03%) चढ़कर 78,520.30 पर रहा. दिन भर बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आई, क्योंकि वैश्विक संकेतों ने निवेशकों को डराए रखा. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (etv bharat) तनाव का असर और जानकारों की राय

बाजार की इस सुस्ती का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में उपजा तनाव है. विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी विवाद ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, निवेशकों को डर है कि अगर इस सप्ताह युद्धविराम की समय सीमा समाप्त होने से पहले कोई समझौता नहीं हुआ, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. हालांकि, कुछ निवेशकों का मानना है कि यह केवल बातचीत की एक रणनीति है, न कि किसी बड़े युद्ध की शुरुआत. इसी उम्मीद के चलते बाजार में बड़ी गिरावट नहीं देखी गई.