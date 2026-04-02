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बाजार में जोरदार रिकवरी, 1500 अंकों की गिरावट के बाद संभला सेंसेक्स, IT शेयरों ने भरी उड़ान

शेयर बाजार ने भारी गिरावट के बाद शानदार वापसी की ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 का दिन 'रोलर-कोस्टर राइड' जैसा रहा. सुबह के कारोबार में जहां निवेशकों के बीच हाहाकार मचा था और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आ रहा था, वहीं दोपहर होते-होते बाजार ने शानदार वापसी (रिकवरी) कर सबको हैरान कर दिया. निचले स्तरों पर ब्लू-चिप आईटी (IT) शेयरों में हुई जोरदार लिवाली ने बाजार को फिर से हरे निशान में ला खड़ा किया. सुबह की बड़ी गिरावट: क्यों डरे थे निवेशक?

कारोबार की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' शुरुआती सत्र में 1,588.51 अंक गिरकर 71,545.81 के निचले स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी' भी 496.85 अंक (2.19%) की भारी गिरावट के साथ 22,182.55 के स्तर तक लुढ़क गया था. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) बाजार में इस गिरावट का मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) का 108 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल जाना रहा. दोपहर का सत्र: IT शेयरों ने संभाली कमान

जब बाजार अपने निचले स्तरों पर था, तब बड़े निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का सुनहरा मौका देखा. आईटी सेक्टर के 'दिग्गजों' जैसे HCL Technologies, Tech Mahindra, TCS और Infosys में 3 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया.