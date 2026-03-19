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भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 2,496 अंक टूटा, निफ्टी भी 23,002 के स्तर पर फिसला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार, 19 मार्च 2026 का दिन 'ब्लैक थर्सडे' साबित हुआ. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 2,496.89 अंक (3.26%) गिरकर 74,207.24 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 भी 775.65 अंक (3.26%) की भारी गिरावट के साथ 23,002.15 के स्तर पर आ गया.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में डर पैदा कर दिया है. ईरान के एक प्रमुख एलएनजी (LNG) प्लांट पर हमले की खबरों के बाद कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गईं. भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा है.

HDFC बैंक का संकट

इंडेक्स के दिग्गज 'HDFC बैंक' के शेयरों में 8% की भारी गिरावट आई. बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया. अकेले इस बैंक की गिरावट ने निफ्टी और सेंसेक्स को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, लेकिन महंगाई को लेकर उनकी सख्त टिप्पणी ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना कम है. इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजार से पैसे निकालना शुरू कर दिया है.