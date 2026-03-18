शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, आईटी शेयरों के दम पर सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 23800 के पार बंद
आईटी की भारी खरीदारी से सेंसेक्स 820 और निफ्टी 252 अंक उछला. मिडकैप में जोश रहा, जबकि मेटल और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दिखी.
Published : March 18, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 4:32 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 18 मार्च को जबरदस्त उत्साह देखा गया. आईटी सेक्टर में आई भारी खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपने दिन के उच्चतम स्तरों के करीब बंद हुए. सेंसेक्स 1.08% यानी 819.84 अंकों की बढ़त के साथ 76,890.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 1.07% (252.20 अंक) की छलांग लगाकर 23,833.35 का स्तर छुआ.
आईटी और ब्रॉडर मार्केट का जलवा
आज की तेजी का मुख्य श्रेय आईटी सेक्टर को जाता है. निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया. दिग्गज शेयर जैसे इंफोसिस (Infosys) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में भारी लिवाली देखी गई. निवेशकों के भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल लार्ज-कैप ही नहीं, बल्कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.70% और स्मॉलकैप में 1.54% की बढ़त रही.
सेक्टरवार प्रदर्शन: मेटल और FMCG में दबाव
जहां एक तरफ आईटी और ऑटो शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, वहीं मेटल और FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) सेक्टर दबाव में रहे. निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 0.83% गिरकर दिन का सबसे कमजोर सेक्टर रहा. चीन की मांग में अनिश्चितता और मुनाफ़ावसूली के कारण मेटल कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई.
वैश्विक संकेतों का असर
एशियाई बाजारों में भी आज हरियाली रही. जापान का निक्केई 225 2% से ज्यादा चढ़ा, जिसे जापान के बेहतर निर्यात आंकड़ों (फरवरी में 4.2% की वृद्धि) से मजबूती मिली. दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 4% की बढ़त के साथ क्षेत्र का टॉप परफॉर्मर रहा. अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) में मंगलवार को रही तेजी ने भी भारतीय निवेशकों का मनोबल बढ़ाया.
फेडरल रिजर्व पर टिकी नजरें
वैश्विक निवेशकों की नजर अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले पर है. उम्मीद है कि ब्याज दरें यथावत रहेंगी, लेकिन निवेशकों के लिए फेड चेयरमैन के कमेंट्स महत्वपूर्ण होंगे. विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य की नीतियों पर क्या असर होगा, इस पर बाजार की पैनी नजर है.
कमोडिटी और आईपीओ बाजार
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत जैसे आयात प्रधान देश को राहत मिली है. ब्रेंट क्रूड 1.5% गिरकर $102.14 प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, सोने और चांदी की कीमतों में भी आज कमजोरी देखी गई.
प्राइमरी मार्केट (IPO) में भी हलचल तेज है. नोवस लॉयल्टी का आईपीओ दूसरे दिन 0.83 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि जीएसपी क्रॉप साइंस का आईपीओ अपने अंतिम दिन तक करीब 0.98 गुना भरा.
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