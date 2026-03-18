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शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी, आईटी शेयरों के दम पर सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 23800 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 18 मार्च को जबरदस्त उत्साह देखा गया. आईटी सेक्टर में आई भारी खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपने दिन के उच्चतम स्तरों के करीब बंद हुए. सेंसेक्स 1.08% यानी 819.84 अंकों की बढ़त के साथ 76,890.68 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 1.07% (252.20 अंक) की छलांग लगाकर 23,833.35 का स्तर छुआ. आईटी और ब्रॉडर मार्केट का जलवा

आज की तेजी का मुख्य श्रेय आईटी सेक्टर को जाता है. निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया. दिग्गज शेयर जैसे इंफोसिस (Infosys) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में भारी लिवाली देखी गई. निवेशकों के भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल लार्ज-कैप ही नहीं, बल्कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.70% और स्मॉलकैप में 1.54% की बढ़त रही. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) सेक्टरवार प्रदर्शन: मेटल और FMCG में दबाव

जहां एक तरफ आईटी और ऑटो शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, वहीं मेटल और FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) सेक्टर दबाव में रहे. निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 0.83% गिरकर दिन का सबसे कमजोर सेक्टर रहा. चीन की मांग में अनिश्चितता और मुनाफ़ावसूली के कारण मेटल कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई.