मार्केट क्लोजिंग: अंतिम घंटों की खरीदारी से चमका बाजार; सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,819 के पार

बैंकिंग और मेटल शेयरों में आखिरी समय की खरीदारी से सेंसेक्स 283 अंक उछलकर 83,734 और निफ्टी 94 अंक चढ़कर 25,819 पर बंद हुआ.

े
सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को उतार-चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सुस्ती और बिकवाली के दबाव के बाद, अंतिम एक घंटे (फग-एंड) में बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी (FMCG) शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी ने बाजार का पासा पलट दिया. इसके साथ ही बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 283.29 अंक (0.34%) की बढ़त के साथ 83,734.25 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,770.05 का इंट्राडे हाई छुआ. दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 93.95 अंक (0.37%) चढ़कर 25,819.35 पर बंद हुआ.

किन शेयरों में रही तेजी और गिरावट?
आज की तेजी की कमान मुख्य रूप से टाटा स्टील, आईटीसी (ITC), एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में रही. इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और सन फार्मा जैसे बड़े शेयरों ने भी बाजार को मजबूती दी.

हालांकि, आईटी (IT) सेक्टर में आज भी दबाव देखा गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अनिश्चितताओं और मार्जिन की चिंताओं के कारण इन्फोसिस, टीसीएस (TCS), टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयर लाल निशान में बंद हुए. इनके अलावा एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी में भी गिरावट दर्ज की गई.

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, "भारतीय बाजार ने सकारात्मक घरेलू संकेतों के दम पर वैश्विक अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ दिया. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में स्थिर एसेट क्वालिटी की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जबकि एफएमसीजी शेयरों में चुनिंदा खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया." उन्होंने यह भी कहा कि निफ्टी 500 के तीसरी तिमाही (Q3FY26) के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाते हैं.

वैश्विक और अन्य संकेत

ग्लोबल मार्केट: जापान का निक्केई 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार 'लूनर न्यू ईयर' की छुट्टी के चलते बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में भी दोपहर के सत्र में सकारात्मक रुख देखा गया.

संस्थागत निवेशक: एक्सचेंज डेटा के अनुसार, मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने ₹995.21 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की.

कच्चा तेल और रुपया: वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.33% बढ़कर 67.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि भारतीय रुपया 90.68 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ.

