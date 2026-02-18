ETV Bharat / business

मार्केट क्लोजिंग: अंतिम घंटों की खरीदारी से चमका बाजार; सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,819 के पार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को उतार-चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सुस्ती और बिकवाली के दबाव के बाद, अंतिम एक घंटे (फग-एंड) में बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी (FMCG) शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी ने बाजार का पासा पलट दिया. इसके साथ ही बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 283.29 अंक (0.34%) की बढ़त के साथ 83,734.25 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,770.05 का इंट्राडे हाई छुआ. दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 93.95 अंक (0.37%) चढ़कर 25,819.35 पर बंद हुआ.

किन शेयरों में रही तेजी और गिरावट?

आज की तेजी की कमान मुख्य रूप से टाटा स्टील, आईटीसी (ITC), एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में रही. इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और सन फार्मा जैसे बड़े शेयरों ने भी बाजार को मजबूती दी.

हालांकि, आईटी (IT) सेक्टर में आज भी दबाव देखा गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अनिश्चितताओं और मार्जिन की चिंताओं के कारण इन्फोसिस, टीसीएस (TCS), टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे शेयर लाल निशान में बंद हुए. इनके अलावा एशियन पेंट्स और मारुति सुजुकी में भी गिरावट दर्ज की गई.