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शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 568 अंक और निफ्टी 172 अंक चढ़कर बंद

मंगलवार को सेंसेक्स 568 और निफ्टी 172 अंक चढ़कर बंद हुए. ऑटो और मेटल शेयरों की तेजी से बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक रही.

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सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 4:19 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन राहत भरा रहा. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा. बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंत में बुल्स ने बाजी मार ली और बाजार हरे निशान पर बंद हुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल
आज के कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 568 अंक (0.75%) की मजबूती के साथ 76,070.84 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 172.35 अंक (0.74%) चढ़कर 23,581.15 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बीच में बिकवाली के दबाव के कारण यह नीचे भी आया, पर आखिरी घंटों में जोरदार खरीदारी ने इसे संभाल लिया.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
आज की तेजी में सबसे बड़ा हाथ मेटल और ऑटो क्षेत्र के शेयरों का रहा. निफ्टी के टॉप गेनर्स (मुनाफा कमाने वाले शेयर) में टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और इटरनल प्रमुख रहे. इन शेयरों में आई तेजी ने पूरे बाजार के सेंटिमेंट को सकारात्मक बना दिया. इसके अलावा, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई, जिससे छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी सुधार दिखा.

इन सेक्टरों ने किया निराश
जहां एक तरफ मेटल और ऑटो शेयरों में जश्न था, वहीं आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों ने आज निवेशकों को निराश किया. इन क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई और ये आज के टॉप लूजर्स (घाटा उठाने वाले क्षेत्र) साबित हुए.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

बाजार की घबराहट कम हुई
शेयर बाजार के लिए एक और अच्छी खबर यह रही कि 'इंडिया विक्स', जो बाजार की अस्थिरता या घबराहट को मापता है, उसमें 8.39% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. यह अब 19.79 के स्तर पर आ गया है. विक्स का गिरना इस बात का संकेत है कि अब निवेशक बाजार को लेकर थोड़े अधिक आश्वस्त महसूस कर रहे हैं और डर कम हो रहा है.

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़त अभी केवल एक सुधार है, इसे बाजार का पूरी तरह से पलटना नहीं कहा जा सकता. तकनीकी जानकारों के अनुसार, निफ्टी के लिए 23,600 का स्तर पार करना बहुत जरूरी है. अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है, तो यह जल्द ही 23,800 से 24,000 के स्तर को छू सकता है. हालांकि, नीचे की तरफ 23,300 के पास मजबूत सपोर्ट बना हुआ है. विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहकर ही निवेश करें क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताएं अब भी बनी हुई हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (Etv Bharat)

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