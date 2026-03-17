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शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 568 अंक और निफ्टी 172 अंक चढ़कर बंद

सांकेतिक फोटो ( Etv Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन राहत भरा रहा. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा. बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंत में बुल्स ने बाजी मार ली और बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

आज के कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 568 अंक (0.75%) की मजबूती के साथ 76,070.84 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 172.35 अंक (0.74%) चढ़कर 23,581.15 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन बीच में बिकवाली के दबाव के कारण यह नीचे भी आया, पर आखिरी घंटों में जोरदार खरीदारी ने इसे संभाल लिया. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

आज की तेजी में सबसे बड़ा हाथ मेटल और ऑटो क्षेत्र के शेयरों का रहा. निफ्टी के टॉप गेनर्स (मुनाफा कमाने वाले शेयर) में टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और इटरनल प्रमुख रहे. इन शेयरों में आई तेजी ने पूरे बाजार के सेंटिमेंट को सकारात्मक बना दिया. इसके अलावा, मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई, जिससे छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी सुधार दिखा.