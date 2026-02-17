ETV Bharat / business

शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 83,450 के पार, PSU बैंकों और IT शेयरों में जोरदार उछाल

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सकारात्मक रुख देखने को मिला. बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों में चुनिंदा खरीदारी के चलते बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि, वैश्विक बाजारों से मिलने वाले संकेत बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन घरेलू निवेशकों के उत्साह ने बाजार को मजबूती दी. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 173.81 अंक या 0.21% की तेजी के साथ 83,450.96 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 42.65 अंक या 0.17% बढ़कर 25,725.40 के स्तर पर स्थिर हुआ. IT और बैंकिंग सेक्टर ने भरी उड़ान

आज के कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता सरकारी बैंकों (PSU Banks) और IT सेक्टर की वापसी रही. निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2% से अधिक की तेजी के साथ टॉप परफॉर्मर रहा. विश्लेषकों का मानना है कि इस साल IT सेक्टर के मार्केट कैप में आई करीब 5 लाख करोड़ रुपये की गिरावट के बाद अब वैल्यूएशन काफी आकर्षक हो गया है, जिससे निवेशकों ने दोबारा खरीदारी शुरू की है. प्रमुख चढ़ने और गिरने वाले शेयर टॉप गेनर्स: सेंसेक्स पैक में ITC, BEL, इंफोसिस (Infosys), एलएंडटी (L&T), एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे शेयरों में 2.3% तक की मजबूती देखी गई.