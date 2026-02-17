शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 83,450 के पार, PSU बैंकों और IT शेयरों में जोरदार उछाल
भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 173 अंक चढ़ा, जबकि PSU बैंकों और IT शेयरों ने इस रैली का नेतृत्व किया.
Published : February 17, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सकारात्मक रुख देखने को मिला. बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शेयरों में चुनिंदा खरीदारी के चलते बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि, वैश्विक बाजारों से मिलने वाले संकेत बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन घरेलू निवेशकों के उत्साह ने बाजार को मजबूती दी.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 173.81 अंक या 0.21% की तेजी के साथ 83,450.96 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 42.65 अंक या 0.17% बढ़कर 25,725.40 के स्तर पर स्थिर हुआ.
IT और बैंकिंग सेक्टर ने भरी उड़ान
आज के कारोबार की सबसे बड़ी विशेषता सरकारी बैंकों (PSU Banks) और IT सेक्टर की वापसी रही. निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2% से अधिक की तेजी के साथ टॉप परफॉर्मर रहा. विश्लेषकों का मानना है कि इस साल IT सेक्टर के मार्केट कैप में आई करीब 5 लाख करोड़ रुपये की गिरावट के बाद अब वैल्यूएशन काफी आकर्षक हो गया है, जिससे निवेशकों ने दोबारा खरीदारी शुरू की है.
प्रमुख चढ़ने और गिरने वाले शेयर
टॉप गेनर्स: सेंसेक्स पैक में ITC, BEL, इंफोसिस (Infosys), एलएंडटी (L&T), एशियन पेंट्स और टाइटन जैसे शेयरों में 2.3% तक की मजबूती देखी गई.
टॉप लूजर्स: दूसरी ओर, एटरनल (Eternal), ट्रेंट (Trent), टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), एमएंडएम (M&M) और बजाज फिनसर्व के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जो 1.5% तक टूटे.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी ने 25,700 के स्तर को पार कर लिया है, लेकिन 25,760–25,800 के बीच कड़ा प्रतिरोध (Resistance) देखा जा रहा है, जहां मुनाफावसूली हावी हो जाती है. नीचे की ओर, 25,550–25,600 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो बाजार को बड़ी गिरावट से बचा रहा है.
रुपया और सोना-चांदी
मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.68 के स्तर पर सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा. वहीं, वैश्विक तनाव कम होने और सेफ-हेवन डिमांड घटने से सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई. घरेलू बाजार में सोना 1,500 रुपये गिरकर 1,53,500 रुपये के नीचे आ गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 4,950 डॉलर के नीचे फिसल गया.
कुल मिलाकर, व्यापक बाजार (Broader Market) में भी हरियाली रही. निफ्टी मिडकैप में 0.27% और स्मॉलकैप में 0.56% की बढ़त दर्ज की गई. जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में IT शेयरों में और रिकवरी देखी जा सकती है, जो बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है.
