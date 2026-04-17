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बाजार की जोरदार क्लोजिंग, सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 78,493 पर बंद, निफ्टी 24,350 के पार

अमेरिकी-ईरान वार्ता से पहले बाजार में तेजी रही; FMCG शेयरों के दम पर सेंसेक्स 504 और निफ्टी 156 अंक चढ़कर मजबूती के साथ बंद हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 4:19 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 5:13 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुए. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद और घरेलू स्तर पर खरीदारी के चलते बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे. निवेशकों ने इस सप्ताहांत होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले 'रुको और देखो' की नीति अपनाते हुए रक्षात्मक शेयरों में निवेश किया.

बाजार के मुख्य आंकड़े
सत्र के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 504.86 अंक (0.65%) बढ़कर 78,493.54 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 156.80 अंक (0.65%) की बढ़त के साथ 24,353.55 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसका नेतृत्व मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने किया. निफ्टी मिडकैप में 1.27% और स्मॉलकैप में 1.48% की शानदार तेजी दर्ज की गई.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

FMCG शेयरों का दबदबा
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो FMCG (तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान) सेक्टर आज का 'स्टार परफॉर्मर' रहा. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और नेस्ले इंडिया जैसे शेयरों में भारी लिवाली देखी गई. इसके अलावा ऑयल एंड गैस और मीडिया शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया. दूसरी ओर, आईटी (IT) सेक्टर आज दबाव में रहा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बनकर उभरा.

भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर
बाजार में आई इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व से आ रही सकारात्मक खबरें हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है. इसके साथ ही, इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के संघर्ष विराम (ceasefire) की घोषणा को तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (ETV Bharat)

तकनीकी नजरिया
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए अब 24,410 (50-DMA) का स्तर एक बड़ी बाधा है. यदि निफ्टी इस स्तर को पार करने में सफल रहता है, तो यह 24,700 की दिशा में बढ़ सकता है. फिलहाल, बाजार के लिए 24,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है.

निवेशकों की नजर अब पूरी तरह से इस सप्ताहांत होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता पर टिकी है. इन वार्ताओं के परिणाम सोमवार को बाजार की दिशा तय करेंगे.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

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Last Updated : April 17, 2026 at 5:13 PM IST

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