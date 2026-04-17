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बाजार की जोरदार क्लोजिंग, सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 78,493 पर बंद, निफ्टी 24,350 के पार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुए. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद और घरेलू स्तर पर खरीदारी के चलते बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे. निवेशकों ने इस सप्ताहांत होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले 'रुको और देखो' की नीति अपनाते हुए रक्षात्मक शेयरों में निवेश किया.

बाजार के मुख्य आंकड़े

सत्र के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 504.86 अंक (0.65%) बढ़कर 78,493.54 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 156.80 अंक (0.65%) की बढ़त के साथ 24,353.55 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसका नेतृत्व मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने किया. निफ्टी मिडकैप में 1.27% और स्मॉलकैप में 1.48% की शानदार तेजी दर्ज की गई.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

FMCG शेयरों का दबदबा

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो FMCG (तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान) सेक्टर आज का 'स्टार परफॉर्मर' रहा. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) और नेस्ले इंडिया जैसे शेयरों में भारी लिवाली देखी गई. इसके अलावा ऑयल एंड गैस और मीडिया शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया. दूसरी ओर, आईटी (IT) सेक्टर आज दबाव में रहा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बनकर उभरा.